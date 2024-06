Mixtape: ein Spiel mit den besten Momenten jugendlicher Freundschaften

Mixtape ist ein neues Spiel welches sich zum absolut epischen Katalog von Annapurna Interactive dazugesellt. Die Kombination aus kreativem Artstyle, farbenfrohen Bildern und musikalischer Untermalung, wie wir im Trailer sehen, erinnert ein wenig an Life is Strange . Das aufstrebende Entwickler-Studio Beethoven & Dinosaur, den Entwicklern des mit dem BAFTA-Award ausgezeichneten Spiels The Artful Escap e, bezieht seine Inspiration aus klassischen Coming-of-Age-Filmen, die nostalgische Ziellosigkeit, Schabernack, Musik, die Höhen und Tiefen der Adoleszenz (die Entwicklungsphase, in der Kinder zu unabhängigen Erwachsenen heranreifen) sowie die bittersüßen Gefühle von Wachstum, Veränderung und Abschied miteinander verbinden.

Ein Mixtape fürs Leben

Am Vorabend ihres High-School-Abschlusses wagen sich drei Freunde auf ein letztes großes Abenteuer. Unterwegs zu ihrer letzten gemeinsamen Party versetzt ein perfekt zusammengestelltes Mixtape sie in traumähnliche Nachstellungen ihrer prägendsten Erinnerungen. Wir erleben wunderschön erzählte Episoden, die die wichtigsten Momente ihres Lebens und die größten Hits des Teenagerdaseins erkunden. Es ist eine Sammlung der besten Szenen jugendlicher Freundschaften, vom ersten Kuss bis zum letzten Tanz. Ganz nach dem Motto “Skate. Party. Avoid the law. Make out. Sneak out. Hang out.” wartet hier quasi ein Mixtape an Erinnerungen, begleitet von einem wirkungsvollem Soundtrack. Darunter Musik von DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Siouxsie and the Banshees, Joy Division und einigen mehr.

Man kann echt gespannt sein was hiermit auf uns zukommt. Der Großteil der Titel die unter dem Schutz von Annapurna Interactive herausgebracht werden, sind erstklassige Indie-Spiel-Perlen. Von eher neueren Games wie COCOON, Stray und Outer Wilds bis hin zu langjährigen Favoriten wie What Remains of Edith Finch und Journey – die Spiele liefern nicht nur Spaß sonder nehmen uns auf eine emotionale Reise, an die wir noch lange zurückdenken. Neben Mixtape wurde auch das gemütliche Spiel Wanderstop angekündigt.