Life is Strange: Double Exposure – das Original-Life is Strange geht weiter!

Am 29. Oktober kommt die Fortsetzung der ursprünglichen Geschichte von Life is Strange, in Life is Strange: Double Exposure von Deck Nine Games. Coole Sache!

Die Fortsetzung, die während des Xbox Game Showcase auf dem Summer Game Fest 2024 enthüllt wurde, zeigt die inzwischen erwachsene Max Caulfield, die zeit-zurückspulende Protagonistin des ursprünglichen Life is Strange-Spiels und seiner Fortsetzungs-Comics. Jetzt an der Caledon University und nachdem sie geschworen hat, die Kräfte, die ihr im ursprünglichen Titel geschenkt wurden, nie wieder zu nutzen, verschiebt sie sich in eine parallele Zeitleiste, während sie den Tod ihrer Freundin untersucht, wo diese noch lebt. Life is Strange: Double Exposure wird am 29. Oktober 2024 auf Xbox Series-Konsolen und PC veröffentlicht. Die Vorbestellung der Ultimate Edition des Spiels wird die ersten beiden Kapitel zwei Wochen früher freischalten.