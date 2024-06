Wanderstop: Gemütliches Spiel der Stanley Parable-Macher, es geht um Tee?

In Wanderstop geht es gemütlich zu, ganz ohne Überraschungen und Perfektionismus. Aber: Kann man den Machern von Stanley Parable trauen?

Mehr über Wanderstop

Die offizielle Steam-Seite des Spiels verrät es: Wanderstop ist ein erzählerisches, gemütliches Spiel über Veränderungen und Tee. Wir spielen als gescheiterte Kämpferin Alta, die sich in einem Teeladen in einem verzaubert-zauberhaften Wald um die durchreisenden Gäste kümmert. Aber Alta will gar nicht dort sein. Und wenn es nach ihr geht, ist der Teeladen nicht mehr als eine kurze, schmerzliche Erinnerung. Die zentrale Spielmechanik des Spiels ist das Teeladen-Ritual, das mit dem Anbau und der Ernte der Teezutaten beginnt und mit ihrer Zubereitung in einer ungewöhnlichen Maschine endet. Dazwischen unterhalten wir uns mit den zahllosen Charakteren, die in den Laden kommen, uns ihre Geschichten erzählen und Tee bestellen, der ganz für sie allein gemacht ist. Das ist aber nicht alles: Sind wir grade nicht damit beschäftigt, Tee zuzubereiten, können wir im Laden aufräumen oder ihn nach unseren Wünschen dekorieren.

Gemütlich können wir uns es auch machen, mit einer Tasse Tee auf unserer Lieblingsbank sitzen und den eigenen Gedanken lauschen. Vielleicht ist es in Ordnung, nichts zu tun. Der Laden braucht Geduld und weist jeden ab, der nur auf ungehemmtes Wachstum schielt. Aber da kommt ein Schuss Stanley Parable ins Spiel, denn eigentlich dürfte Alta gar nicht hier sein, denn sie ist eine Kriegerin! Warum sollte irgendjemand die weltbeste Meisterschaftskämpferin in eine sanftmütige Dienstmagd verwandeln wollen?! Darum wird sie es nicht schaffen. Das hier liegt ihr nicht. Nein, bei all ihren Fähigkeiten? Nein, nein, nein! Das lässt sie sich nicht gefallen, auf gar keinen Fall, niemals … und was dann aus Wanderstop wird, erfahren wir wohl erst, wenn das Game erscheint. Wann dies so weit sein wird, wissen wir noch nicht, aber unser Interesse ist auf jeden Fall geweckt. Trailer zum kommenden Spiel gefällig? Hier ist einer für euch!