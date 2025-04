Metal Gear in Concert: Konami schickt Snake nach London

Konami hat angekündigt, dass Metal Gear in Concert dieses Jahr in die Royal Albert Hall kommt. Was erwartet uns bei diesem Konzert?

Zu Metal Gear in Concert

Die Aufführung wird Musik aus dem gesamten Franchise enthalten, darunter Encounter und Father and Son, sowie Fan-Lieblinge wie The Best is Yet to Come, Snake Eater und Heavens Divide. Die britische Premiere von Metal Gear in Concert wird vom Royal Philharmonic Concert Orchestra unter der Leitung von Nicholas Buc aufgeführt und wird besondere Gastauftritte von Donna Burke, der Sängerin hinter Snake Eater, und der Schauspielerin Stefanie Joosten, die Quiet in Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain spielte, beinhalten.

Am Samstag, den 1. November, finden zwei Aufführungen der Show statt – eine Matinee-Performance um 14.30 Uhr und eine Abendvorstellung um 19.30 Uhr. Tickets für die Show werden am 17. April um 10 Uhr im allgemeinen Verkauf angeboten. Die vorrangige Buchung für Mitglieder des Friends & Patrons-Programms der Royal Albert Hall beginnt am 16. April um 10 Uhr. Das nächste Metal Gear-Spiel, das veröffentlicht wird, ist Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ein Remake von Metal Gear Solid 3. Anfang dieses Jahres wurde offiziell bestätigt, dass das Veröffentlichungsdatum von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater am 28. August sein wird.