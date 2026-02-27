Stardew Valley 1.7 bekommt zwei neue Love Interests
Zwei neue potenzielle Liebhaber kommen ins Stardew Valley, enthüllte der Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone.
1.7-Update für Stardew Valley
Dies passierte während eines 10-jährigen Jubiläums-Videos am Donnerstag, wir berichteten bereits darüber. Nach Jahren der Spieleranfragen werden Clint und Sandy im Rahmen des bevorstehenden 1.7-Updates zusätzlich als Heiratskandidaten verfügbar sein. Clint leitet die Schmiede in Pelican Town im Stardew Valley und hat ein romantisches Interesse an einer anderen NPC, Emily, die auch die Spieler heiraten können. Hoffentlich können Stardew Valley-Spieler helfen, sich in einen normalen Kerl zu verwandeln, und nicht so seltsamerweise von Emily besessen von Romantik. Sandy ist eine Dorfbewohnerin, die in der Calico-Wüste lebt, wo sie den Saatgut- und Einrichtungsladen, die Oase, betreibt. Sandy verlässt die Oase nie, was zu einer potenziell interessanten Ehedynamik führt. Sie ist eine verlockende Romantikkandidatin, mit einer mysteriösen Ausstrahlung – und es gibt keinen Mangel an durstigen Fans.
Stardew Valley hat sich im Laufe seiner 10-jährigen Lebensdauer stark weiterentwickelt und hat sich zu einem der größten Namen im Spielen von gemütlichen Spielen entwickelt und über 41 Millionen Exemplare verkauft. Der Solo-Entwickler Barone hat das Spiel ständig aktualisiert. Im Jahr 2024 wurde ein riesiges 1.6-Update veröffentlicht, von dem einige Fans befürchteten, dass dies das Ende des Update-Reigens sein könnte. Barone sagte jedoch, dass er niemals „endgültig sagen will, dass das Buch für immer geschlossen ist“ bezüglich Stardew Valley, und diese Ankündigung hat bewiesen, dass ein Jahrzehnt später noch mehr in Arbeit ist. Barone ging nicht viel auf die Entscheidung ein, sich auf Clint und Sandy als die nächsten Heiratskandidaten von Stardew Valley zu konzentrieren. Hier die Retrospektive für euch zum Selberansehen: