Stardew Valley 1.7 bekommt zwei neue Love Interests

Zwei neue potenzielle Liebhaber kommen ins Stardew Valley, enthüllte der Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone.

1.7-Update für Stardew Valley

Dies passierte während eines 10-jährigen Jubiläums-Videos am Donnerstag, wir berichteten bereits darüber. Nach Jahren der Spieleranfragen werden Clint und Sandy im Rahmen des bevorstehenden 1.7-Updates zusätzlich als Heiratskandidaten verfügbar sein. Clint leitet die Schmiede in Pelican Town im Stardew Valley und hat ein romantisches Interesse an einer anderen NPC, Emily, die auch die Spieler heiraten können. Hoffentlich können Stardew Valley-Spieler helfen, sich in einen normalen Kerl zu verwandeln, und nicht so seltsamerweise von Emily besessen von Romantik. Sandy ist eine Dorfbewohnerin, die in der Calico-Wüste lebt, wo sie den Saatgut- und Einrichtungsladen, die Oase, betreibt. Sandy verlässt die Oase nie, was zu einer potenziell interessanten Ehedynamik führt. Sie ist eine verlockende Romantikkandidatin, mit einer mysteriösen Ausstrahlung – und es gibt keinen Mangel an durstigen Fans.