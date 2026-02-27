Neuer Trailer und alle Infos zum 2026 erscheinenden Adventure Hela

Knights Peak und Windup Games haben ein neues Deep-Dive-Video zu Hela veröffentlicht, das an Unravel erinnert. Wir berichteten bereits darüber, lest mehr!

Über Hela

Das herzerwärmende Open-World-Abenteuer spielt sich in einer liebevoll gestalteten Welt ab, die stark von skandinavischen Landschaften inspiriert ist. Im Fokus des neuen Videos steht der magische „Froggy Backpack“, der das Erkundungserlebnis der kleinen Maus grundlegend prägt und die Reise- wie auch Koop-Mechaniken des Spiels definiert. Der Froggy Backpack ist das spielerische Herzstück von Hela und verleiht der winzigen Maus außergewöhnliche Fähigkeiten, um eine Welt voller Magie und Staunen zu erkunden. Mit der Froschzunge können wir uns an Äste, Balken oder Vorsprünge heften, um zu schwingen, zu klettern oder Schwung aufzubauen und so die vertikal angelegte Welt organisch zu durchqueren. Die Zunge dient aber nicht nur der Fortbewegung: Sie ermöglicht es, Objekte heranzuziehen, an Ort und Stelle zu zerren oder zwischen Spielerfiguren Brücken zu bilden, wodurch physikbasierte Rätsel und kreative Koop-Lösungen entstehen. In Kombination mit Waldbewohnern wird die Zunge zu einem Lasso, das deren Geschwindigkeit und Kraft nutzt und rasant-spektakuläre Mitfahrgelegenheiten eröffnet.

Wird der Rucksack aufgepustet, entfaltet sich ein Gleiter, mit dem die Maus sanft hinabgleiten oder gewagte Manöver in der Luft ausführen kann. Das Beherrschen von Gleitwinkel, Höhenanpassung, Aufwinden und präzisen Kurven ist entscheidend, um die ausgeprägte Vertikalität der Spielwelt vollständig auszuschöpfen. Am Boden verwandelt sich der aufgeblasene Rucksack in eine federnde Sprungfläche, mit der Spieler allein oder gemeinsam neue Höhen erreichen und versteckte Bereiche ansteuern können. Ein besonders kraftvoller Move schleudert die Maus mit Wucht Richtung Boden, ideal, um verborgene Pfade freizulegen, von Trampolinen noch höher abzuprallen oder einfach für ein bisschen „freudiges Chaos“ zu sorgen. Parallel fungiert der Rucksack als verlässlicher Begleiter und Inventar: Gesammelte Gegenstände, Zutaten und Werkzeuge werden sicher verstaut, bis sie in der Hütte der Hexe weiterverarbeitet oder eingesetzt werden. Falls ihr nun aber befürchtet, dass ihr Hela nur zu zweit spielen könnt, seid unbesorgt, denn Windup Games haben auch daran gedacht. Wie das genau aussieht, wird hier erläutert!

Auch alleine spielbar

Für Solo-Spieler führt Hela die sogenannten Shades ein, das sind magische Echo-Gefährten, die die Aktionen der Spielerfigur spiegeln. Ob Lasso-Einsatz, Brückenbau oder Gleitpassagen: Shades sorgen dafür, dass sich komplexe Koop-Passagen auch alleine wie ein vollständiges Teamabenteuer anfühlen und eröffnen kreative Lösungen für Mehrhebel-Rätsel und Timing-Sequenzen. Waldbewohner bringen euch darüber hinaus neue Fähigkeiten bei, mit denen sich bislang unzugängliche Bereiche öffnen lassen, etwa ein zusätzlicher Doppelsprung. In Kombination mit dem Froggy Backpack entstehen so immer neue Bewegungs- und Interaktionsmöglichkeiten, die zum spielerischen Experimentieren einladen und die bereits bekannten Features wie Schwingen, Gleiten, Bouncen und Plunges organisch erweitern. Das Deep-Dive-Video zeigt diese Mechaniken in Aktion und unterstreicht, wie sehr der Rucksack sowohl Traversal, Rätseldesign als auch Koop-Dynamiken miteinander verzahnt. Die Welt ist handgefertigt und stark von der Natur Skandinaviens geprägt, von moosigen Waldböden über ruhige Seen bis hin zu zerklüfteten Pfaden, die sich ideal für Gleitflüge und Kletterpassagen eignen.

Hela legt besonderen Wert auf eine warme, positive Atmosphäre: Spieler können allein oder gemeinsam in ihrem eigenen Tempo erkunden, kleine Geschichten entdecken, Waldbewohnern helfen und „Akten der Freundlichkeit“ erleben, deren Auswirkungen sich durch die Welt ziehen. Der Tonfall bleibt dabei bewusst wohltuend und entschleunigt, ohne auf spielerische Spannung und physikbasierte Herausforderungen zu verzichten. Das Game erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Das Spiel stammt von Windup Games, einem Studio, in dem Entwickler der Unravel-Reihe mitarbeiten, und wird von Knights Peak veröffentlicht. Bereits vor Release hat der Titel auf der gamescom 2025 für Aufmerksamkeit gesorgt und zwei Auszeichnungen in den Kategorien „Most Entertaining“ und „Most Wholesome“ erhalten. Diese Preise würdigen sowohl das unterhaltsame Gameplay als auch die besonders liebevolle, positiv aufgeladene Stimmung, die Hela vermitteln möchte. Zusammen mit der Koop-Ausrichtung, den physikbasierten Rucksack-Mechaniken und dem märchenhaften Setting positioniert sich das Game damit klar im Abenteuer-Segment.