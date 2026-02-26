Stardew Valley wird 10: Heute kommt ein Special ab 20 Uhr

Die Indie-Erfolgsgeschichte Stardew Valley feiert heute ihr 10-jähriges Bestehen. Das muss natürlich gefeiert werden!

Stardew Valley wird 10 Jahre alt

Als Teil davon hat der Schöpfer des Spiels, Eric „ConcernedApe“ Barone, eine spezielle Videosendung angekündigt. Sie wird offenbar „etwa 23 Minuten“ dauern, und die Fans können damit rechnen, einige „Pre-Release-Aufnahmen“ sowie die Enthüllung der beiden neuen Heiratskandidaten (kommen in Version 1.7) am Ende zu sehen. Barone hat über diese bevorstehende Enthüllung schon Anfang dieses Monats gesprochen.

ConcernedApe: „Ich habe ein Video für das morgige 10-jährige Stardew Valley-Jubiläum gemacht, es wird morgen um 11 Uhr PST „uraufgeführt“… Ich gehe einige alte Builds des Spiels mit Kommentaren durch, gehe kurz die vielen Updates durch, gebe den Spielern eine besondere Botschaft und enthülle die 2 neuen Heiratskandidaten in 1.7.“

Bis heute hat sich diese äußerst beliebte Landwirtschafts- und Lifestyle-Sim weltweit millionenfach verkauft und im Laufe der Jahre mit vielen kostenlosen Inhalten aktualisiert. Zuletzt wurde das Spiel für die Switch 2 verfügbar gemacht. Diese Version wurde noch nicht in jeder Region veröffentlicht, aber Barone erwähnte erst kürzlich, dass die Switch 2 Edition (und das kostenlose Upgrade für bestehende Spieler) in „ein paar Wochen“ in den europäischen und japanischen eShop kommen würde.