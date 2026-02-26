PS Plus im März 2026: Monster, Golf und Online-Fantasy

Sony hat gerade die Liste der monatlichen PlayStation Plus-Spiele für März veröffentlicht, und es ist für jeden etwas dabei.

PS Plus im März 2026

Diese werden alle am 3. März für Abonnenten jeder Stufe spielbar sein. Nach dem Herunterladen verbleiben die Spiele in der Bibliothek, solange das Abonnement aktiv bleibt. Zuerst gibt es Monster Hunter Rise. Dies war ursprünglich ein Nintendo Switch-Exklusivangebot, bevor es auf andere Plattformen gesprungen ist. Dies ist ein anständiges Monster Hunter-Spiel mit einem Fokus auf die Umgebungen. Es gibt Werkzeuge, um schnell große Klippen zu erklimmen und Luftkampf zu führen. Es kann alleine oder in einem Vierer-Team gespielt werden. Die Gameplay-Schleife macht hier so süchtig wie noch nie zuvor. Monster bekämpfen, Materialien sammeln, Waffen verbessern und das Ganze immer wieder von vorne. Um bei den Monstern zu bleiben: Slime Rancher 2 kam erst letztes Jahr auf Konsolen, nach einiger Zeit im frühen Zugriff. Diese Fortsetzung verbessert alles, was das erste Spiel großartig gemacht hat, einschließlich des Fangens und der Landwirtschaft verschiedener Schleime.

Es gibt einen frischen Ort zu erkunden und eine absolute Schiffsladung neuer Schleime zu fangen. Dutzende von Schleimen auf einmal aufzusaugen ist ein einfaches Vergnügen, das dem Abschluss eines Levels im PowerWash Simulator ähnelt. The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road ist die definitive Version des Spiels und bietet Zugang zu allen Zonen, Biomen und Handlungen. Dieses Online-Spiel kann kooperativ gespielt werden, aber es gibt auch viele PvP-Inhalte. Es spielt 1.000 Jahre vor Skyrim, aber es gibt viele ikonische Orte aus diesem Spiel, die es zu erkunden gilt. Schließlich ist die PGA Tour 2K25 der neueste Eintrag in der langjährigen Golfsimulation von 2K. Dieser hat einen erweiterten Solo-Modus, zusätzlich zu einem Kurs-Designer-Tool. Das Ganze funktioniert auch plattformübergreifend. Wenn neue Spiele in den Katalog eintauchen, verschwinden die alten Titel. Abonnenten haben bis zum 2. März Zeit, Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros und Ace Combat 7: Skies Unknown herunterzuladen.