Das ging schnell: Nacon meldete Insolvenz an

Der französische Verlag und Zubehörhersteller Nacon hat bekannt gegeben, dass er Insolvenz angemeldet hat.

Quo vadis, Nacon?

Letzte Woche gab das Unternehmen bekannt, dass sein Mehrheitsaktionär Bigben Interactive es versäumt hat, sein Anleihedarlehen an seine Anleihegläubiger aufgrund „einer unerwarteten und verspäteten Ablehnung durch die Bank“ nicht zurückzuzahlen. Nacon erklärte letzte Woche, dass seine Situation „die rasche Umsetzung einer finanziellen Umstrukturierung mit seinen Gläubigern erforderte, um die Kontinuität seiner Geschäftstätigkeit zu gewährleisten“. Nun hat das Unternehmen angekündigt, dass sein verfügbares Vermögen „es ihm nicht erlaubt, seinen fälligen Verbindlichkeiten nachzukommen“, und dass infolgedessen „das Unternehmen ab heute beim Gericht Insolvenz anmelden und die Eröffnung eines gerichtlichen Sanierungsverfahrens beantragen wird“. Dieses Verfahren soll es Nacon ermöglichen, alle möglichen Lösungen zu bewerten, um die Nachhaltigkeit der Tätigkeit des Unternehmens unter den bestmöglichen Bedingungen zu gewährleisten.

Ein anderes Ziel ist es, Mitarbeiter zu schützen und Arbeitsplätze zu erhalten, während es in einem ruhigen und konstruktiven Rahmen mit seinen Gläubigern neu verhandelt. Weiters: „Dieses Verfahren wird es dem Unternehmen ermöglichen, sein Geschäft fortzusetzen, seine Schulden neu zu verhandeln und einen glaubwürdigen und effektiven Fortsetzungsplan zu entwickeln.“ Der Aktienkurs des Unternehmens wurde letzte Woche nach der Nachricht ausgesetzt, dass Bigben Interactive es versäumt hatte, seine Anleihe zurückzuzahlen, und Nacon sagt, dass er aufgrund der heutigen Nachrichten ausgesetzt bleiben wird. Nacon wurde 1981 gegründet und ist heute Teil der Bigben Group, die 76,7 % des Unternehmens besitzt. Zu den jüngsten Spielen des Herausgebers gehören RoboCop: Rogue City, Test Drive Unlimited Solar Crown, Styx: Blades of Greed und Gear Club Unlimited 3. Erst Anfang dieser Woche kündigte Nacon an, dass es seine nächste Nacon Connect-Präsentation am 4. März ausstrahlen wird.