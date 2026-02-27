Pokémon Wind und Welle: Das ist das nächste Pokémon-Abenteuer

Pokémon Wind und Welle wurden bei der heutigen Pokémon Presents-Präsentation enthüllt. Die beiden Editionen bilden die zehnte Generation der Hauptreihe und erscheinen 2027 exklusiv für die Nintendo Switch 2. Der überraschend tolle Trailer zeigt das nächste große Pokémon-Kapitel und sorgt für enorme Erwartungen innerhalb der Community

Natur-gewaltig

Die neue Region scheint stark von einem tropischen Archipel inspiriert zu sein. Freut euch auf eine weitläufige, offene Welt, urlaubsreife Inseln, diverse Vegetation und den Ozean mit schimmernden Wellen. Schon in den ersten Sekunden wird deutlich, das hier viel mehr Atmosphäre, Details und Leben herrscht. Im Vergleich zu den letzten Spielen also ein klarer Unterschied, und womöglich ermöglicht die Exklusivität und Power der Switch 2 detailreichere Umgebungen, bessere Schatteneffekte, dynamische Wettereffekte und größere Areale. Es warten verwucherte Dschungel, heiße Vulkanhöhlen, wundervolle Strände, chillige Hotel-Resorts sowie eine tauch-freudige Unterwasserwelt – und überall streifen Pokémon umher.

Natur und Wetter scheinen eine zentrale Rolle zu spielen, also macht euch auf heftige Windböen und stürmischen Wellengang gefasst. Vielleicht werden die Naturgewalten als zentrales Gameplay-Element genutzt, sodass Unwetter die Erkundung erschweren und dabei mächtige, besondere Pokémon erscheinen?

Ein Tropisches Trio

Wie gewohnt beginnt das Abenteuer mit der Wahl eines von drei Partner-Pokémon. In Pokémon Wind und Welle stehen Braubel, Pomfifi und Gekkua zur Auswahl. Braubel ist ein lebhaftes, wenn auch etwas tollpatschiges Pflazenküken-Pokémon. Pomfifi hingegen ist ein zutrauliches und sorgenfreies Feuerwelpen-Pokémon. Und Gekkua ist ein intelligentes Wassergecko-Pokemon.

Entwicklungstheorie

Auf den ersten Blick sehen alle drei Monster sehr gewöhnungsbedürftig aus, doch am Ende ist die letzte Entwicklungsstufe ausschlaggebend. Meine Theorien: Braubel (alias Angry Bird) könnte sich als majestätischer Piraten-Papagei entfalten. Pomfifi könnte ein gewaltiges Stammes-Wächter-Alphatier werden. Und Gekkua könnte sich zum giftigen Wissenschaftler-Experementier-Reptil entwickeln.

Pikachu im Chillout-Modus

Für besondere Aufmerksamkeit sorgen auch die zwei neu-designten Pikachu-Varianten mit den Namen Windchu und Wellchu. Beide besitzen einen eigenständigen Look, der stark an die jeweiligen Editionsthemen angelehnt ist. Wir müssen uns aber noch etwas gedulden, bis wir herausfinden welche Rolle sie spielen werden – als geniale Marketingstrategie ist es schon mal gelungen.

Sprachausgabe und Spekulation

Schon vor der offiziellen Ankündigung von Pokémon Wind & Welle kursierten zahlreiche Infos im Netz, unter anderem zu Tauch-Mechaniken und begehbaren Unterwasserarealen. Der Trailer, insbesondere eine der letzten Szenen, scheint die Tauchgänge nun tatsächlich zu bestätigen. Nun stellt sich die Frage: Welche Gerüchte und Hoffnungen werden sich noch als richtig erweisen?

Eine vollständig erkundbare Welt zu Land, Wasser und Unterwasser würde das Open-World-Konzept konsequent weiterdenken und neue Gameplay-Möglichkeiten eröffnen. Wirklich neu ist das nicht: Schon in der dritten Generation (Rubin, Saphir & Smaragd) konnten wir tauchen und Unterwasser-Rätsel lösen.Als komplett neue, zum Titel passende Mechanik könnte man jedoch vermuten, dass man auch in die Lüfte aufsteigen, den Himmel erkunden, Flug-Pokémon studieren und Geheimnisse entdecken kann. Die Garados-ähnliche Wolke im Trailer könnte darauf hindeuten.

Die Leaks deuten außerdem darauf hin, dass die neuen Pokémon-Spiele endlich über eine hochwertige Sprachausgabe verfügen sollen. Auch wenn in diesem Trailer noch nichts davon zu hören war, darf man weiterhin darauf hoffen, denn die Leaks sagen auch, dass man dazu noch nichts im ersten Trailer erfahren wird. Da sich die Gerüchte rund um die südostasiatische Archipelregion nun bestätigt haben, ist relativ sicher, dass wir zumindest in einigen Filmsequenzen eine Synchronisation a la Monster Hunter Stories 3 zu hören bekommen könnten.