Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint wohl Ende August 2025

Ein Trailer zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater wurde frühzeitig live veröffentlicht und enthüllt das Erscheinungsdatum des Spiels.

Snake Eater im August 2025

Der Trailer, der auf der PlayStation Store-Seite für das Remake zu sehen war, zeigte, dass das Spiel am 28. August veröffentlicht wird. Laut der Seite wird das Spiel PS5 Pro verbessert. Dieses Videos bestätigt auch, dass der Snake vs. Monkey-Modus aus dem Originalspiel im Remake zurückkehren wird. Es ist möglich, dass der Trailer für Sonys angeblich bevorstehende State of Play-Präsentation gedacht war.

Der Schwierigkeitsgrad von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hängt davon ab, ob wir die neue visuelle Perspektive der dritten Person des Spiels oder die ursprüngliche, feste Perspektive verwenden. Die moderne Perspektive des Games lässt euch das Spiel, das ursprünglich auf der PlayStation 2 veröffentlicht wurde, eher wie Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain spielen, als die herausgezoomte Perspektive der ursprünglichen Metal Gear Solid 3-Veröffentlichung.