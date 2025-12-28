Metacritic Top 10 Netflix Filme 2025: Mit diesem Platz 1 rechnet niemand

Netflix hat im Jahr 2025 bewiesen, dass Qualität und Vielfalt Hand in Hand gehen können. Von tiefgründigen Dramen über investigative Thriller bis hin zu Animationsspaß für die ganze Familie – die Auswahl ist so hochkarätig wie selten zuvor. Basierend auf den aktuellen Metascores haben wir für euch die zehn besten Titel zusammengestellt. Hier ist die ultimative Liste der Metacritic Top 10 Netflix Filme 2025 in absteigender Reihenfolge. Das sind die Metacritic Top 10 Netflix Filme 2025 10. Nouvelle Vague (Metascore: 76) In diesem außergewöhnlichen Werk dürft ihr die Entstehungsgeschichte des Filmklassikers „Außer Atem“ miterleben. Der Film erzählt von Jean-Luc Godard und seinem revolutionären Schaffen, wobei er genau den Stil und Geist einfängt, den Godard einst selbst prägte. Ihr könnt hier eine filmische Hommage an das Kino der Nouvelle Vague erwarten, die sowohl informativ als auch ästhetisch beeindruckend ist.

Platz 9: 28 Years Later (Metascore: 77) Fast drei Jahrzehnte nach dem Ausbruch des Wut-Virus dürft ihr in eine Welt zurückkehren, die sich radikal verändert hat. Ihr könnt eine Gruppe von Überlebenden auf einer isolierten Insel begleiten, deren sicher geglaubtes Leben durch eine gefährliche Mission auf das Festland erschüttert wird. Ihr werdet Zeug:innen davon, wie nicht nur die Infizierten, sondern auch die verbliebenen Menschen auf erschreckende Weise mutiert sind.

Platz 8: Left-Handed Girl (Metascore: 77) Dieses bewegende Drama entführt euch nach Taipeh, wo eine alleinerziehende Mutter versucht, sich mit ihren Töchtern eine Existenz auf einem Nachtmarkt aufzubauen. Ihr dürft miterleben, wie ein familiärer Konflikt um die jüngste, linkshändige Enkelin generationenalte Geheimnisse ans Licht bringt. Ein Film, der Traditionen hinterfragt und euch tief in die Familiengeschichte eintauchen lässt.

Platz 7: Frankenstein (Metascore: 78) Unter der Regie von Guillermo del Toro dürft ihr eine düstere und visuell gewaltige Neuinterpretation des Klassikers von Mary Shelley erleben. Die Geschichte des egoistischen Wissenschaftlers und seiner tragischen Kreatur wird hier mit einer emotionalen Tiefe erzählt, die Kritiker:innen begeistert hat. Ihr könnt euch auf ein atmosphärisches Meisterwerk freuen, das die Grenzen zwischen Schöpfer und Monster verschwimmen lässt.

Platz 6: The White House Effect (Metascore: 79) Diese packende Dokumentation beleuchtet die Ursprünge der Klimakrise und die politischen Kämpfe innerhalb der Bush-Administration. Ihr dürft erfahren, wie Entscheidungen in den späten 80er-Jahren den Lauf der Geschichte und unsere heutige Umwelt maßgeblich beeinflusst haben. Ein wichtiger Film, der zeigt, wie politische Machtspiele das Schicksal des Planeten verändern können.

5. Apocalypse in the Tropics (Metascore: 82) In diesem brisanten Dokumentarfilm könnt ihr die Verflechtungen zwischen der evangelikalen Bewegung und der Politik in Brasilien nachverfolgen. Ihr dürft miterleben, wie religiöse Einflüsse den Weg für Jair Bolsonaro ebneten und die Vision einer nationalen Theokratie formten. Ein mutiges Werk, das tiefgehende Einblicke in moderne Machtstrukturen bietet.

Platz 4: Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (Metascore: 83) Das Kult-Duo ist zurück! Ihr dürft Wallace bei seiner neuesten Erfindung begleiten: dem „Norbot“, einem smarten Gartenzwerg, der für ordentlich Trubel sorgt. Während Wallace von seinem neuen Gehilfen begeistert ist, muss der treue Gromit erneut seinen Spürsinn beweisen, um seinen Freund vor einer drohenden Gefahr zu retten. Ein wunderbarer Spaß, den ihr mit der ganzen Familie genießen könnt.

Platz 3: The Perfect Neighbor (Metascore: 83) Dieser intensive Thriller nutzt authentische Bodycam-Aufnahmen der Polizei, um euch mitten in einen nachbarschaftlichen Albtraum zu ziehen. Ihr könnt verfolgen, wie die Schikanen einer Frau gegenüber Kindern in einer Spirale aus Gewalt eskalieren. Ein beklemmendes Erlebnis, das beim Sundance Film Festival ausgezeichnet wurde und euch garantiert den Atem rauben wird.

Platz 2: Cover-Up (Metascore: 85) In diesem hochspannenden Polit-Thriller dürft ihr die Karriere des preisgekrönten Investigativ-Journalisten Seymour Hersh verfolgen. Ihr könnt miterleben, wie er institutionelle Gewalt und Korruption innerhalb des US-Militärs und der Geheimdienste aufdeckt. Der Film kombiniert Archivmaterial mit exklusiven Einblicken in seine Arbeit und ist ein eindrucksvolles Plädoyer für die Macht des Journalismus.