Von Indie-Dramen bis Thriller: Das sind die Metacritic Top 10 Amazon Prime Filme 2025

Das Jahr 2025 hat auf Amazon Prime Video eine beeindruckende Auswahl an cineastischen Meisterwerken hervorgebracht. Von hochgelobten Indie-Dramen bis hin zu starbesetzten Thrillern bietet die Plattform eine Qualität, die Kritiker:innen weltweit begeistert. In diesem Artikel präsentieren wir euch die Highlights des Jahres basierend auf ihren Metascores. Ihr könnt euch auf tiefgründige Geschichten und schauspielerische Höchstleistungen freuen. Hier sind die Metacritic Top 10 Amazon Prime Filme 2025 in absteigender Reihenfolge. Das sind die Metacritic Top 10 Amazon Prime Filme 2025 Sinners (Metascore: 84) In diesem packenden Thriller dürft ihr Michael B. Jordan in einer Doppelrolle als Zwillingsbrüder erleben. Auf der Suche nach einem Neuanfang kehren die Brüder in ihre Heimatstadt zurück, nur um festzustellen, dass dort ein noch größeres Übel auf ihre Rückkehr gewartet hat. Ihr könnt miterleben, wie sie versuchen, ihrer dunklen Vergangenheit zu entkommen, während der Horror der Gegenwart sie einzuholen droht.

Platz 9: Predators (Metascore: 84) Diese Dokumentation setzt sich intensiv mit dem Aufstieg und Fall der kontroversen Fernsehshow „To Catch a Predator“ auseinander. Ihr dürft einen Blick hinter die Kulissen einer Welt werfen, die darauf ausgelegt war, Straftäter:innen in Fallen zu locken. Ihr könnt verfolgen, wie das Format die Medienlandschaft prägte und welche gesellschaftlichen Folgen daraus resultierten.

Platz 8: A Nice Indian Boy (Metascore: 85) In dieser herzerwärmenden Komödie bringt Naveen seinen Verlobten Jay mit nach Hause, um ihn seiner Familie vorzustellen. Ihr dürft miterleben, wie seine traditionellen indischen Eltern lernen müssen, seinen weißen Partner zu akzeptieren. Gemeinsam könnt ihr verfolgen, wie sie die wohl fabelhafteste gleichgeschlechtliche indische Hochzeit planen, die die Bay Area je gesehen hat.

Platz 7: Afternoons of Solitude (Metascore: 85) Dieser Dokumentarfilm wirft einen fast schon hypnotischen Blick auf die Welt des spanischen Stierkampfs. Ihr könnt den Matador Andrés Roca Rey von der einsamen Vorbereitung im Hotelzimmer bis in die Arena begleiten. Ihr dürft Zeug:innen eines jahrhundertealten Rituals werden, das physische und spirituelle Hingabe in einem zeitlosen Duell zwischen Mensch und Tier fordert.

Platz 6: A Little Prayer (Metascore: 86) In diesem Familien-Drama spielt David Strathairn den Vietnam-Veteranen Bill, der sich mit den Problemen seiner erwachsenen Kinder auseinandersetzen muss. Ihr könnt beobachten, wie er versucht, seine Familie inmitten von Untreueverdacht und Suchtproblemen zusammenzuhalten. Ihr dürft miterleben, wie Bill die Grenzen seiner eigenen Einflussnahme erkennt und lernt, seine Liebsten auf neue Weise zu unterstützen.

Platz 5: Caught by the Tides (Metascore: 87) Dieser Film erzählt eine fragile Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des sich rasant wandelnden Chinas der letzten zwei Jahrzehnte. Ihr könnt Qiaoqiao auf ihrer Reise begleiten, während sie nach ihrer großen Liebe Bin sucht, der sie einst ohne Nachricht verließ. Ihr dürft in eine atmosphärische Erzählung eintauchen, die Sehnsucht und den Lauf der Zeit auf beeindruckende Weise verbindet.

Platz 4: On Becoming a Guinea Fowl (Metascore: 87) Nachdem Shula die Leiche ihres Onkels findet, bricht in ihrer sambischen Familie das Schweigen. Während der Beerdigungsvorbereitungen dürft ihr miterleben, wie sie und ihre Cousin:innen lang begrabene Geheimnisse ans Licht bringen. Ihr könnt eine Geschichte über Familiendynamiken und die schmerzhafte Wahrheit hinter bürgerlichen Fassaden verfolgen.

Platz 3: Familiar Touch (Metascore: 87) In diesem einfühlsamen Porträt dürft ihr Ruth begleiten, eine ehemalige Köchin, die mit den Anfängen ihrer Demenz kämpft. Ihr könnt miterleben, wie sie ihren Sohn für einen Verehrer hält und schließlich in ein Seniorenheim zieht. Ihr dürft beobachten, wie sie trotz schwindender Erinnerungen neue Wege findet, sich in ihrem Körper und ihrer Umgebung zu verwurzeln.

Platz 2: Sorry, Baby (Metascore: 90) Agnes hat etwas Schlimmes erlebt, doch während sie versucht, das Geschehene zu verarbeiten, geht das Leben für alle um sie herum einfach weiter. Ihr dürft in dieses intensive Drama eintauchen, das die Gleichgültigkeit der Welt gegenüber individuellen Schicksalen thematisiert. Ihr könnt miterleben, wie Agnes versucht, ihren Platz in einer Gesellschaft zu finden, die lieber wegsieht.