Mein Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand Erfahrungsbericht

Nach einigen Wochen intensiver Nutzung im Alltag kann ich nun meine Eindrücke zum Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand teilen. Ich habe das Ladegerät sowohl im Büro als auch zu Hause verwendet und es mit verschiedenen Geräten ausprobiert. Jetzt, mit ausreichend praktischen Erfahrungen, möchte ich meine Erfahrungen mit euch teilen.

Lieferumfang

In der Packung ist der Charging Stand sowie eine Beschreibung enthalten. Ein Ladekabel und oder sogar ein Ladegerät um den Charging Stand zu betreiben sucht man vergebens. Und hier sei erwähnt, dass nicht einfach jedes USB-C-Kabel dann auch reicht, um den Stand zu betreiben.

Design und Verarbeitung: Minimalistisch, aber funktional

Der Xiaomi 80W Wireless Charging Stand überzeugt mit einem klaren, zeitlosen Design, das sich in nahezu jedem Raum problemlos integrieren lässt, ohne als Fremdkörper am Schreibtisch, der Küche oder im Wohnzimmer zu wirken. Das Gerät besteht überwiegend aus Kunststoff, der einen soliden aber nicht unbedingt luxuriös Eindruck vermittelt. Der Stand ist kompakt , sodass er wenig Platz auf dem Schreibtisch oder Nachttisch beansprucht, aber denkt daran, dass auch noch ein Stromkabel zum Stand “verlegt” werden muss. Besonders praktisch finde ich, dass man das Smartphone im Hoch- oder Querformat auf dem Stand platziert werden kann – das ist ideal für das Ansehen von Videos oder die Nutzung als zusätzlichen Screen, wenn man einen beim Arbeiten benötigt. Auch beim Kochen zum Anzeigen des Rezepts in Herdnähe eignet sich der Stand hervorragend.

Ladeleistung: Schnell und effizient mit 80W

Die Ladeleistung des Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stands ist toll, aber… Mit einer maximalen Ladegeschwindigkeit von 80W unterstützt der Stand eine Fast Charge-Funktion für kompatible Geräte. Besonders Xiaomi-Smartphones, die den 80W-Standard unterstützen, können in sehr kurzer Zeit aufgeladen werden (getestet mit dem Xiaomi 14 Ultra). Auch mit anderen Geräten funktioniert der Ladeprozess zuverlässig, obwohl diese nicht die maximale Ladeleistung erreichen. Ein älteres “Nicht-Xiaomi”-Smartphone lädt in etwas 5% in 10 Minuten (getestet mit einem One Plus 9 Pro, einem vivo X90 Pro – hier geht’s zu unserem Test und einem Google Pixel 8a – hier geht’s zu unserem Test). Der Wireless Charger arbeitet durchweg schnell und effizient, ohne dass es zu längeren Ladepausen kommt, selbst bei intensiver Nutzung.

Funktionalität: Flexibilität und Anpassung durch Adaptive Technologie

Der Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand punktet mit einer adaptiven Lade-Technologie, die dafür sorgt, dass der Ladeprozess optimiert wird, um die Lebensdauer des Geräts und des Akkus zu schonen. Die Ladefläche ist groß genug, um verschiedene Smartphones stabil zu positionieren, sodass der Ladevorgang in der Regel problemlos vonstattengeht. Was sofort auffällt – ist für manche vielleicht komplett egal, aber mich hat es jedes Mal aufs neue gestört -, jedes Mal wenn ein Ladevorgang im Hochformat gestartet oder beendet wird, fährt ein Balken aus dem Stand, um mehr Auflagefläche zu bieten. Das Geräusch klingt wie ein Drucker und ist zumindest in meinen Ohren nervig. Während dem Laden hört man einen leisen Lüfter, den man nach kurzer Zeit ausblendet.