Mass Relays: Kommen Mass Effect-Remaster?

Das Video im Tweet läuft 1:38 Minuten und zeigt das Text-Intro von Mass Effect (2007, für PC, PS3 und Xbox 360 erschienen). Der Hashtag #MassRelays könnte ein neues Branding von BioWare sein. Im Spiel gibt es ebenso Mass Relays, sie sind die Schnellreisepunkte im Kosmos. Als Fan der Serie freut es mich besonders, dass BioWare ME wieder ausgräbt, vor allem, nachdem die Zeiten ja nicht besonders gut stehen.

Ja, bitte, Mass Relays!

Nach Mass Effect: Andromeda haben viele Fans das Vertrauen in die Serie verloren. Ja, Anthem war da vielleicht ebenso mitschuld, doch nicht mal dieses Game kam bei der Basis gut an. Wer weiß – vielleicht testet BioWare nun die Gewässer und veröffentlicht erst einmal die Remaster-Trilogie. Wenn die sich gut verkauft (ich schätze, Star Ocean wird gerade genauso behandelt), kann man über einen weiteren Ableger sprechen. Was haltet ihr von Mass Relays – kluge Taktik, oder steckt da mehr dahinter?