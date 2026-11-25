Über The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Links heldenhafte Reise ist ab heute exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich und bietet neben neu gestalteter Grafik einen aufgefrischten Soundtrack sowie modernisiertes Gameplay. Weisheit, Kraft und Mut. Diese Tugenden müssen wir in The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 unter Beweis stellen, um das majestätische Königreich Hyrule zu retten. Wir erleben eine zeitlose Geschichte, die durch vollständig überarbeitete Grafik, vertonte Zwischensequenzen, erweiterte Charakterdialoge, sinfonische Orchestermusik sowie moderne Kamera- und Bewegungssteuerung zum Leben erweckt wird. Einen Vorgeschmack bietet der Übersichtstrailer auf dem YouTube-Kanal von Nintendo. Während seines Abenteuers erlernt Link mysteriöse Melodien, die auf seiner schicksalshaften Reise eine zentrale Rolle spielen. Mit ihnen kann er neue Wege beschreiten, den Tag zur Nacht machen und vieles mehr. Die Spieler:innen können die Melodien klassisch per Knopfsteuerung wiedergeben oder in das integrierte Mikrofon der Nintendo Switch 2-Konsole singen oder summen – und sogar auf einem Instrument spielen.

Darüber hinaus steht den Abenteurerinnen und Abenteurern mit ZELDA NOTES ein nützliches Extra zur Verfügung. Mit diesem spielspezifischen Dienst, der über die Nintendo Switch App*1 für kompatible Smart-Geräte verfügbar ist, können sie ihre Reise durch Hyrule verfolgen, Okarina-Melodien kreieren und teilen, an einem täglichen Quiz mit über 2.000 Fragen teilnehmen und vieles mehr. Außerdem werden 2027 neue amiibo-Figuren*2 des jungen Link und der jungen Zelda erscheinen. Sie können verwendet werden, um spezielle Masken im Spiel freizuschalten, die an einen grafischen Retro-Stil erinnern. Andere amiibo-Figuren aus der The Legend of Zelda-Reihe können ebenfalls gescannt werden, um nützliche Gegenstände zu erhalten. Allen, die Wissenswertes über die Entwicklung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time erfahren möchten, steht das neueste Frag die Entwickler-Interview auf Nintendos Website offen. In der vierteiligen Reihe teilen die Entwickler ihre Gedanken zur Arbeit am Spiel. Die Reise beginnt: Ab heute startet mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time ein klassisches Abenteuer in eine neue Ära.

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