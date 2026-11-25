Gewinnspiel: Wir verlosen The Legend of Zelda: Ocarina of Time Fanpakete
Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts verlosen wir das Switch 2 Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time Fanpakete. Mitmachen lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 2 x Fanpaket bestehend aus je
- 1 x The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Switch 2)
- 1 x Merchandise Paket
Über The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Links heldenhafte Reise ist ab heute exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich und bietet neben neu gestalteter Grafik einen aufgefrischten Soundtrack sowie modernisiertes Gameplay. Weisheit, Kraft und Mut. Diese Tugenden müssen wir in The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 unter Beweis stellen, um das majestätische Königreich Hyrule zu retten. Wir erleben eine zeitlose Geschichte, die durch vollständig überarbeitete Grafik, vertonte Zwischensequenzen, erweiterte Charakterdialoge, sinfonische Orchestermusik sowie moderne Kamera- und Bewegungssteuerung zum Leben erweckt wird. Einen Vorgeschmack bietet der Übersichtstrailer auf dem YouTube-Kanal von Nintendo. Während seines Abenteuers erlernt Link mysteriöse Melodien, die auf seiner schicksalshaften Reise eine zentrale Rolle spielen. Mit ihnen kann er neue Wege beschreiten, den Tag zur Nacht machen und vieles mehr. Die Spieler:innen können die Melodien klassisch per Knopfsteuerung wiedergeben oder in das integrierte Mikrofon der Nintendo Switch 2-Konsole singen oder summen – und sogar auf einem Instrument spielen.
Darüber hinaus steht den Abenteurerinnen und Abenteurern mit ZELDA NOTES ein nützliches Extra zur Verfügung. Mit diesem spielspezifischen Dienst, der über die Nintendo Switch App*1 für kompatible Smart-Geräte verfügbar ist, können sie ihre Reise durch Hyrule verfolgen, Okarina-Melodien kreieren und teilen, an einem täglichen Quiz mit über 2.000 Fragen teilnehmen und vieles mehr. Außerdem werden 2027 neue amiibo-Figuren*2 des jungen Link und der jungen Zelda erscheinen. Sie können verwendet werden, um spezielle Masken im Spiel freizuschalten, die an einen grafischen Retro-Stil erinnern. Andere amiibo-Figuren aus der The Legend of Zelda-Reihe können ebenfalls gescannt werden, um nützliche Gegenstände zu erhalten. Allen, die Wissenswertes über die Entwicklung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time erfahren möchten, steht das neueste Frag die Entwickler-Interview auf Nintendos Website offen. In der vierteiligen Reihe teilen die Entwickler ihre Gedanken zur Arbeit am Spiel. Die Reise beginnt: Ab heute startet mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time ein klassisches Abenteuer in eine neue Ära.
Hier geht’s zu unserem ausführlichen Test.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus und schon landet ihr im Verlosungspool. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 13.10.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!
Mein Sohn würde sich über das Spiel unter dem Weihnachtsbaum freuen.