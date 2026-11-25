Knapp dreieinhalb Jahre nach dem Release zieht Publisher Capcom den Stecker bei seinem Online-Actionspiel Exoprimal.

Bye, Exoprimal

In einer offiziellen Mitteilung bestätigte das japanische Unternehmen die vollständige Einstellung des Live-Service-Betriebs auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Wir erinnern uns: Exoprimal erschien am 14. Juli 2023 als Vollpreistitel und kombinierte kooperative Wellenkämpfe gegen riesige Dinosaurierhorden mit kompetitiven Team-Wettrennen. Trotz gelobter Kampfmechaniken und Crossover-Events mit bekannten Capcom-Marken wie Street Fighter, Monster Hunter und Mega Man blieben die langfristigen Spielerzahlen hinter den Erwartungen zurück. Bereits zwölf Monate nach dem Start beendete Capcom die Entwicklung neuer Inhalte und ließ seither lediglich die vier bestehenden Saisons im monatlichen Wechsel rotieren. Ab sofort sind keine kostenpflichtigen Saison-Pässe mehr erhältlich.

Es geht dann Schritt für Schritt weiter, denn ab 31. März 2027 verschwindet das Game aus den jeweiligen Stores, Besitzer können aber noch spielen. Ab 30. September 2027 ist dann das Spiel gar nicht mehr spielbar, die Server werden abgeschaltet. Besonders scharfe Diskussionen löst der Umstand aus, dass Capcom keinen Offline-Patch für Einzelspieler bereitstellt. Obwohl laufende Partien technisch bereits jetzt mit computergesteuerten Bots aufgefüllt werden, bleibt die gesamte Spielstruktur zwingend an die zentralen Server des Publishers gekoppelt. Nach dem 30. September 2027 werden somit sowohl digitale Käufe als auch physische Disc-Versionen endgültig unbrauchbar. Capcom bedankte sich in seinem Statement für die Unterstützung der Community und entschuldigte sich für die Tragweite der Entscheidung.