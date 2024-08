Made by Google: Pixel-Event am 13. August 2024 voller neuer Produkte

Am 13. August 2024 ist es so weit, dann zeigt Google das neuesten Pixel-Produkte, die uns für den Rest des Jahres begleiten. Lest hier mehr! Das Made by Google-Event findet dieses Jahr nicht erst im Oktober, sondern schon am 13. August um 19 Uhr unserer Zeit statt. Dank einiger Lecks und Google-Vorschauen haben wir schon eine sehr gute Idee davon, was Google bei der Veranstaltung zeigen wird.

Die Google Pixel 9-Reihe Wie üblich wird das Hauptereignis von Made by Google das Pixel 9-Lineup sein. Google hat bestätigt (als ob es jemals wirklich in Frage gestanden wäre), dass es auf der Veranstaltung neue Smartphones zeigen wird. Neu scheint allerdings zu sein, dass es 2024 drei traditionelle Modelle statt zwei geben wird. Das Pixel 9 und 9 Pro werden direkte Nachfolger des Pixel 8 (zu unserem Testbericht) und 8 Pro sein. Lecks und Gerüchte deuten darauf hin, dass Google auch ein Pixel 9 Pro XL mit einem größeren Bildschirm als die anderen beiden Modelle in die Aufstellung aufstellen wird. YouTuber Andro-news behauptet, eine technische Probe des größeren Mobilteils in die Hände bekommen zu haben, das flache Kanten, poliertes Metall an den Seiten und matt strukturiertes Glas auf der Rückseite hat. Das Pixel 9 Pro soll erweiterte Spezifikationen haben als das Pixel 9, aber mit der gleichen Displaygröße von etwa 6,3 Zoll. Es wird erwartet, dass das Pixel 9 Pro XL die gleichen Spezifikationen wie das 9 Pro hat, aber einen Bildschirm mit 6,9 Zoll Bildschirmdiagonale. Neue Kameras bekommen sie alle; diese große Kameraleiste (die Google zumindest für das Pixel 9 Pro bestätigt hat) sieht so aus, als würde sie ziemlich stark aus dem Hauptkörper herausragen. Es wird angenommen, dass das Pixel 9 50-MP-Breit- und 48-MP-Ultrabreite-Objektive in seinem Kamera-Array hat. Google wird in diesem Jahr wahrscheinlich einen neuen Chipsatz einsetzen, der wahrscheinlich Tensor G4 heißen wird und 12 GB RAM sowie 128 GB Speicherplatz bietet. Eine weitere erwartete Ergänzung in diesem Jahr sind Notfall-Satellitennachrichten, falls ihr mal wo keinen Empfang haben solltet.

Pixel 9 Pro Fold Google wird hoffen, dass die Verbraucher das Design seines neuesten faltbaren Telefons eleganter finden als seinen Namen. Pixel 9 Pro Fold rollt nicht so leicht von der Zunge wie Pixel Fold 2. Oder vielleicht wird das ja der Name? Die Änderung ist jedoch sinnvoll, wenn Google das Fold als Premium-Produkt mit der Aufnahme von Pro in den Namen klarer positionieren möchte. Wenn das Gerät dann den gleichen Chipsatz und eine ähnliche Ausstattung wie der Rest der Pixel 9-Reihe hat, ist die Namensänderung gleich noch logischer. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Telefonhersteller bei ihrem zweiten oder dritten Anlauf mit einem neuen Formfaktor ein großes Redesign durchführen, während sie erkunden, was funktioniert und was nicht. Wie seine regulären Geschwister hat das 9 Pro Fold auch einen auffälligen Kamerahügel, wenn auch einer, der die Objektive vertikal positioniert. Durchgesickerte Bilder von einer Regulierungsbehörde in Taiwan deuten darauf hin, dass die Selfie-Kamera auf dem Innenbildschirm bewegt wurde, um ein breiteres Sichtfeld zu unterstützen. Nun denn! Android 15 und Gemini Wie immer hat Google in den letzten Monaten schrittweise Android 15-Funktionen angekündigt, zum großen Teil, um Entwicklern zu helfen, ihre Apps vor der öffentlichen Einführung des Betriebssystems zu aktualisieren. Zusammen mit Sicherheitsmaßnahmen wie Theft Detection Lock und Google Play-Betrugsprävention sollte es wenig überraschen, dass Google KI immer mehr im mobilen Betriebssystem verflochten wird. Die Made by Google-Teaser haben sehr deutlich gemacht, dass sich das Unternehmen stark auf die KI-Funktionen seiner neuen Geräte konzentriert, wie z.B. die Möglichkeit, einen Brief oder eine E-Mail basierend auf einer Eingabeaufforderung zu verfassen.