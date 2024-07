Google Pixel 8 Test: Der neue Standard für Android-Smartphones

So werden beeindruckende Fotos und Videos versprochen, auch die Video-Funktion kann voll von der optischen Bildstabilisation profitieren. Außerdem hält auch hier Google AI Einzug, das euch beispielsweise die Funktion “Beste Aufnahme” ermöglicht – so entsteht bei Gruppenfotos durch viele Bilder nach eurer Auswahl eine optimierte Aufnahme. In dieser blicken alle in die Kamera und zeigen sich von ihrer Schokoladenseite. Weiters ist es möglich, dank Live-Übersetzung in mittlerweile 49 Sprachen beidseitig zu übersetzen. Eine andere Funktion nennt sich “Glasklare Anrufe” und filtert Hintergrundgeräusche eurer Gesprächspartner*innen heraus, sodass sie klar und deutlich zu verstehen sind – selbst an lauten und belebten Orten. Das klingt alles nach High-End, und den Testbericht beginnen wir am besten, indem wir das Google Pixel 8 auspacken!

Mit dem Slogan Unterstützung von Google. Jeden Tag. wirbt der Hersteller auf der offiziellen Website für sein Pixel 8 . Was macht das Smartphone aus? Wenn man dem Vorgeschmack der Seite Glauben schenkt, wird zunächst das gestochen scharfe Actua-Display mit bis zu 2.000 nits Helligkeit hervorgehoben. Zudem ist man recht stolz auf die Schnellladefunktion des Geräts, das den ausdauernden Akku binnen 75 Minuten wieder zur Gänze befüllen kann. Dank langlebiger Materialien – namentlich sind dies Glas und Aluminium – sind Kratzer und Spritzer absolut kein Problem. Damit nicht genug, das Google-Smartphone ist auch nach IP68-Standard wasserbeständig, sprich, es kann sogar eine Weile untertauchen. Perfekt für den Alltag, egal, wie er für euch aussieht! Genauso könnt ihr euren Alltag aber auch in seiner schönsten Form festhalten.

Die Pixel -Reihe von Googles Smartphones hat eine Sonderstelle in der Android-Landschaft inne. Denn anders als bei anderen Herstellern kommen hier sowohl die Hardware wie auch die Software vom selben Konzern, das heißt, beides ist für den Alltag und den gedachten Einsatzzweck optimal aufeinander abgestimmt. Da verwundert es nicht, dass Käufer:innen zu großen Teilen dabei bleiben, wenn sie erst einmal ein Pixel-Gerät in den Händen gehalten haben. Unter den Usern wird das Erlebnis liebenswürdig mit vanilla Android umschrieben – ob der Vanille-Geschmack tatsächlich massentauglich ist, klären wir nun im Testbericht!

Hallo, Google Pixel 8

Da liegt es nun in unserer Hand, das Testgerät in der Farbe Hazel. Auf den ersten Blick unterscheidet es sich kaum von seinen Artgenossen, aber es fühlt sich so hochwertig an. Sehr kompakt präsentiert sich das Smartphone, und bietet an der linken Kante den SIM-Schacht, in den ihr eine nanoSIM-Karte stecken könnt. Habt ihr eine eSIM, könnt ihr so die Dual-SIM-Funktion nutzen. An der oberen Kante befindet sich ein Mikrofon (erraten, zur Umgebungsgeräuschunterdrückung), die rechte Kante beherbergt die Lautstärkeregelung sowie den Standby-Knopf. Unten, so wie es bei aktuellen Smartphones üblich ist, befinden sich ein Mikrofon (für eure Stimme), ein Lautsprecher sowie eine USB-C-Buchse, die ihr mit bis zu 30 Watt füttern könnt. So wird das Gerät schnell aufgeladen und ist dann wieder einsatzbereit – ihr müsst niemals auf etwas lang warten.

So auch bei der Erstkonfiguration des Geräts: Hier zeigt sich eindrucksvoll, warum man sich in der Android-Welt für ein Gerät von Google entscheiden sollte. Ohne großes Federlesen und mit nur dem allernötigsten Aufwand habt ihr das Produkt rasch und zielgerichtet auf euch konfiguriert. Es gibt keine Zusatzangebote, keine doppelten Apps – zudem funktioniert alles flüssig, zügig und mit wundervoll nuancierten Vibrationen garniert. Kurzum: Das Pixel 8 bietet mitunter das beste Erlebnis, das ihr in der Android-Welt finden könnt. Konfiguriert ihr das Smartphone als völlig neues Gerät, bekommt ihr auch Tipps, wie ihr das Beste aus eurer neuen Anschaffung holen könnt. Unter dem Schlagwort “Dein Pixel kann jetzt noch mehr” werden euch Dinge wie die Bildschirmspiegelung, Rückwärtssuche von Nummern, aber auch Google AI-Funktionen erläutert.

Die Google AI-Funktionen

Was verbirgt sich hinter diesem Namen? Nun, diese KI-basierten Funktionen erlauben es euch, schnell und einfach Dinge auf dem Google Pixel 8 zu suchen, zu erstellen und zu erledigen. Fair enough – aber gehen wir in die Tiefe. Zum Einen wird euch mal Circle to Search, also die Suche durch Einkreisen erklärt. Einfach die Leiste am unteren Bildschirmrand gedrückt halten, und dann könnt ihr ein Bild, einen Text oder was auch immer ihr auf eurem Bildschirm gerade seht, einkreisen. Google versucht dann, etwas Interessantes oder Passendes dazu zu finden. Komplexe Fotobearbeitungen direkt am Smartphone? Das ist kein Problem, denn dank dem Magischen Editor in der Google Fotos-App könnt ihr die Position von Personen ändern, Hintergründe bereinigen und optimieren – da habt ihr ganz schön viele Möglichkeiten mit wenigen Fingertipps parat.

Mit “Beste Aufnahme” könnt ihr ähnliche Fotos zu einer optimierten Aufnahme kombinieren – ihr wählt einfach das beste Gesicht pro Person aus, und das Smartphone erledigt den Rest. Der Audio-Radierer lässt euch störende Geräusche aus euren Videos entfernen – bye, bye, Verkehr und Wind! Ihr könnt dank KI aber auch euren eigenen Hintergrund erstellen oder eine Textnachricht mit Magische Textvorschläge verfeinern lassen. Vier Stile (Umformulieren, Formell, Begeistert und Cool) stehen derzeit zur Auswahl. Mit Immersive View könnt ihr in Google Maps Orte ansehen und virtuell besuchen – da gibt es einiges, was die Google AI schon alles kann. Bei Fotos alleine schon kommt sie ja ebenfalls zur Anwendung, während ihr den Schnappschuss erstellt, und natürlich auch mit der Ein-Klick-Fotoverbesserung via Zauberstab. Das Google Pixel 8 kann vieles!