„Lord of the Sands“-Trailer zu Action-RPG Atlas Fallen veröffentlicht

Focus Entertainment und Deck13 Interactive haben den neuen „Lord of the Sands“-Trailer für das Fantasy-Action-RPG Atlas Fallen veröffentlicht.

Das neue Spiel (wir berichteten) ist ein actionreiches Fantasy-RPG von epischen Ausmaßen, wenn man dem Entwicklerstudio glauben darf. In diesem kämpft ihr gegen legendäre Kreaturen und werdet euch in einer Sandwelt wiederfinden, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint. Atemberaubende Umgebungen, Action und die Erkundung werden im neuesten „Lord of the Sands“-Trailer vorgestellt. Dank einem magischen Artefakt habt ihr Zugang zu außergewöhnlichen Fähigkeiten, wie etwa über den Sand zu gleiten oder die Form von Waffen im Flug zu ändern.