Atlas Fallen: Neuer Trailer für das RPG à la Monster Hunter

Ein sehr ausgefeiltes Kampfsystem wird hier geboten, ich finde, es sieht sehr beeindruckend aus! Die Kämpfe wirken sehr definiert und erinnern mich sehr an Schlachten in Monster Hunter und auch God of War . Denn zu tun gibt es reichlich: Wir können bestimmte Körperteile bei größeren Feinden wie ihre Beine und Füße zielen, um sie handlungsunfähig zu machen und sie zu Boden fallen zu lassen. Ähnlich wie bei Monster Hunter kann das Beharken bestimmter Körperteile zu einzigartigen Ressourcen führen, die spezielle Basteloptionen freischalten. Hier ist der Kampftrailer für Atlas Fallen für euch:

In diesem Spiel können wir zwei Hauptwaffen gleichzeitig ausgerüstet haben und zwischen ihnen wechseln, um eine Vielzahl von Combos zu entfesseln. Im gesamten Video sehen wir mehrere Waffen mit unterschiedlichen Stilen, darunter ein Hackmesser, eine Peitsche und sogar Faustwaffen. Wir entgehen Angriffen, indem wir rollen und rennen und sogar hoch in die Luft springen können, um den Druck auf größere Feinde zu halten. Neben der berserkerähnlichen Schwung-Mechanik, die euren ausgeteilten und erlittenen Schaden gleichermaßen erhöht, kommt auch ein vollständiger Online-Koop-Modus. Die gesamte Kampagne soll so gemeinsam durchgespielt werden können – eine richtig gute Sache, wenn Atlas Fallen am 10. August auf PC, PS5 und Xbox Serie erscheint!