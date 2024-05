Life By You: Großspuriger Early-Access-Start erneut verschoben. Echt jetzt?

Life by You, das kommende Life-Sim-Spiel, das Die Sims den Rang ablaufen will, lässt weiter auf sich warten: Paradox hat den Early Access-Start um ein drittes Mal verschoben.

Warten auf Life By You

Irgendwie ist das schon gewaltig: Erst Anfang dieses Monats hat Paradox Interactive noch groß verlautbaren lassen, dass der Termin zum 4. Juni 2024 fix sei. Ein Update des stellvertretenden CEO des Herausgebers Paradox Interactive, Mattias Lilja, lautet: “Nach langer Überlegung bedauern wir, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir beschlossen haben, das Veröffentlichungsdatum von Life by You’s Early Access, das zuvor für den 4. Juni festgelegt war, zurückzuziehen. Dies war keine leichte Entscheidung, zumal wir die Vorfreude und Aufregung verstehen, die viele Spieler für das Spiel haben. Wir glauben jedoch, dass zusätzliche Entwicklungszeit erforderlich ist”. Und das wusste man nicht vorher?

Schlimmer noch: Im Gegensatz zu früheren Verzögerungen bietet Paradox kein neues Veröffentlichungsdatum an, da es noch nicht sicher ist, dass es eines erreichen kann. Es ist auch unklar, warum Life by You wieder einmal verzögert wird. Als es auf den 4. Juni verschoben wurde, sagte Paradox, es müsse die Grafik, insbesondere die Charaktermodelle, “verfeinern” und die Dinge optimieren, um das Gameplay “weiter zu verbessern”. Dieses Mal wurde jedoch kein konkreter Grund angegeben. Das klingt eigentlich nicht gut, und macht die vorherige (doppelte) Ankündigung des Juni-Termins noch fragwürdiger. “Wir werden so schnell wie möglich weitere Informationen zur Verfügung stellen, bis dahin möchten wir Ihnen aufrichtig für Ihre anhaltende Unterstützung und Geduld danken”, sagte Lilja. Das Vorschuss-Vertrauen der Sim-Community hat Paradox nun endgültig verspielt!