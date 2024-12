Lies of P: DLC erscheint noch bis Ende März 2025 – offiziell bestätigt!

Der DLC von Lies of P wird im ersten Quartal 2025 veröffentlicht, wie bestätigt wurde. Worauf dürfen wir uns freuen?

DLC für Lies of P

Der Publisher Neowiz erklärte auch, dass der Entwickler Round 8 Studio an einer neuen IP sowie der zuvor angekündigten Fortsetzung von Lies of P arbeitet. Das neue Spiel wird ein Survival-Horror-Projekt sein, das in einer Sci-Fi-Welt spielt. In einer Erklärung von Neowiz heißt es zum nächsten Titel: “Es ist noch zu früh, um den Fortschritt des Projekts offenzulegen” und “Es ist eines der PC- und Konsolenspiele, die Round 8 Studio vorbereitet.” Während bislang nur wenige Informationen über den DLC bekannt gegeben wurden und die neue Ankündigung kein solideres Veröffentlichungsdatum geliefert hat, hat der Direktor des Spiels Anfang dieses Jahres ein Update bereitgestellt.

“Für den DLC zu Lies of P und seine Fortsetzung wollen wir das, was wir gut gemacht haben, besser machen und uns in Bereichen verbessern, in denen wir Raum für Wachstum haben”, sagte Jiwan Choi. “Es mag einfach klingen, aber ich denke, dass es alles andere als einfach ist, sich an die Grundlagen zu halten. Zum Glück habe ich großartige Kollegen, denen ich mein volles Vertrauen schenken kann.“ Die Entwickler Neowiz und Round 8 Studio hatten zuvor bestätigt, dass sowohl der neue DLC als auch eine vollständige Fortsetzung des Spiels gleichzeitig in der Entwicklung waren. Lies of P wurde 2023 für Xbox One, PS4, PS5 und PC über Steam veröffentlicht und war zum Start auch für Xbox Game Pass verfügbar.