Lies of P: Dies sind die Infos zu den DLC-Plänen des Spiels

Lies of P-Regisseur Jiwan Choi hat ein Update zum DLC des Spiels sowie einen neuen Blick auf den DLC selbst veröffentlicht.

Choi schrieb über X und eröffnete seine Botschaft, die an die “Bürger von Krat”, den Schauplatz des Spiels, gerichtet war. “Es ist kaum zu glauben, dass ein Jahr vergangen ist, seit wir dich zum ersten Mal zu Krat eingeladen haben”, schrieb er. “Während wir die Hitze von Koreas bisher heißestem Sommer ertragen und fleißig an dem kommenden DLC arbeiten, sind Ihre kontinuierliche Unterstützung und Liebe alles für uns und motivieren uns, die Welt von Lies of P aufzubauen. Für den DLC von Lies of P und die Fortsetzung wollen wir das, was wir gut gemacht haben, besser machen und in Bereichen, in denen wir Raum für Wachstum haben, verbessern. Klingt simpel, aber ich denke, dass es alles andere als einfach ist, sich an die Grundlagen zu halten. Zum Glück habe ich tolle Kollegen, denen ich voll und ganz vertrauen kann.“

Die Entwickler Neowiz und Round 8 Studio hatten zuvor bestätigt, dass sowohl der neue DLC als auch eine vollständige Fortsetzung des Spiels gleichzeitig in der Entwicklung waren. Lies of P wurde im September für Xbox One, PS4, PS5 und PC über Steam veröffentlicht und war zum Start auch für Xbox Game Pass verfügbar. Nach Ergebnissen von 80 (PS5), 83 (PC) und 84 (Xbox Series X/S) auf der Bewertungs-Aggregationsseite Metacritic verkaufte sich das Spiel laut Neowiz im ersten Monat der Verfügbarkeit über eine Million Mal.