Lies of P: Sequel befindet sich in Arbeit, mehr zum DLC

Ji Won Choi erwähnte eine Fortsetzung des Souls-ähnlichen Spiels, das von der Geschichte von Pinocchio inspiriert wurde, in einem Video-Update, das unten eingebettet ist. “Unsere höchste Priorität ist die Entwicklung des DLC und die Arbeit an unserer Fortsetzung”, sagte er. “Das Entwicklerteam unternimmt erhebliche Anstrengungen, brainstormt und untersucht verschiedene Aspekte der Projekte. Es wartet viel darauf, sich im DLC zu entfalten” , sagte er. Na, viel nichtssagender geht es kaum!

Choi sagte auch, dass ein Patch, der diesen Monat erscheinen soll, erhebliche Änderungen an Waffen- und Charakterbalancen sowie Aktualisierungen der Lebensqualität mit sich bringen wird, um die Schwierigkeit in den frühen Phasen des Spiels zu verringern. Lies of P wurde im September für Xbox One, Xbox Serie, PS4, PS5 und PC über Steam veröffentlicht und war beim Start auch auf dem Game Pass verfügbar.