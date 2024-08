Level 5-News: Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time lässt auf sich warten

Es ist wahr: Level 5 hat nun den Release von Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time weiter verschoben. News kommen im November!

Mehr zu Fantasy Life i

Das Spiel, das während eines Nintendo Direct im Februar 2023 angekündigt wurde, war ursprünglich für die Veröffentlichung im vergangenen Jahr geplant, bevor es im November 2023 verschoben wurde. Vor der letzten Verzögerung war die Veröffentlichung des Inselbau-Lebenssimulationsspiels für den 10. Oktober 2024 geplant. “An alle, die sich auf die Veröffentlichung gefreut haben, entschuldigen wir uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten und schätzen Ihr Verständnis aufrichtig”, sagte Level 5 in einer Erklärung. “Vielen Dank für Ihre Geduld”. Na, hoffentlich wird uns da nicht die Zeit gestohlen…?

“Wir planen, während der Online-Veranstaltung ‘LEVEL5 VISION 2024 TO THE WORLD’S CHILDREN’ weitere Details über den neuen Veröffentlichungszeitpunkt und so weiter bekannt zu geben”, fügte es hinzu. Das Vision-Showcase des letzten Jahres fand im November statt, also wird es auch heuer wieder November werden. Das Studio arbeitet derzeit auch an dem ersten neuen Hauptspiel der Professor Layton-Serie seit über einem Jahrzehnt. Professor Layton und die neue Welt des Dampfs wird 2025 für Nintendo Switch veröffentlicht.