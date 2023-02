Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (Switch) via Nintendo Direct angekündigt

Level-5 kündigte sein kommendes soziales Slow-Life-Rollenspiel Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time durch ein brandneues Trailer-Video an.

Mehr zu Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Das japanische Spieleunternehmen Level-5 hat einen neuen Videotrailer für sein kürzlich angekündigtes soziales Slow-Life-RPG Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time vorgestellt. Angesichts der Tatsache, dass es Jahre her ist, dass der erste Fantasy Life-Titel seinen Weg zu einer echten Spielekonsole gefunden hat, werden Fans der RPG-Reihe wahrscheinlich von dem neuen Filmmaterial und den Funktionen begeistert sein, die im Trailer von Level-5 präsentiert werden. Laut dem offiziellen Trailer wird das Spiel im Laufe des Jahres 2023 auf die Nintendo Switch gelangen. Das Video wiederholt die Geschichte des RPGs und besagtin, dass die Spieler:innen in der Lage sein werden, sich zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu bewegen, um ihre Insel zu entwickeln.

Das Filmmaterial zeigt, dass wir möglicherweise das Layout der eigenen Insel anpassen können, ähnlich wie Terraforming in Animal Crossing: New Horizons. Doch damit endet der Spaß nicht: Der Trailer zeigt auch die verschiedenen Jobs, die wir in Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time übernehmen können. Einige der im Video erwähnten sind Holzfäller, Angler, Koch, Paladin und Magier. Eine Vorschau auf das Gameplay war ebenfalls enthalten, die den Action-RPG-Stil der Fantasy Life-Serie zeigt. Am Ende des Trailers ist der Charakter des Spielers in einem Haus dabei zu sehen, wie das eigene Mobiliar verändert wird. Dies könnte bedeuten, dass wir auch in der Lage sein werden, unsere eigenen Häuser wie in Disney Dreamlight Valley zu dekorieren und einzurichten. Yay?