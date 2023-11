Level-5: Professor Layton und die neue Welt des Dampfes erscheint 2025

Die Professor Layton-Serie war auf dem Nintendo DS und 3DS sehr beliebt, mit über 17 Millionen verkauften Einheiten bis Juni 2018. Die ersten vier Spiele – Curious Village, The Diabolical Box, The Unwound Future und The Last Specter – wurden auf dem Nintendo DS veröffentlicht. Es folgten zwei weitere Spiele, The Miracle Mask und The Azran Legacy, auf 3DS. Level-5 hat sich 2012 auch mit Capcom zusammengetan, um den Crossover-Titel Professor Layton vs Phoenix Wright: Ace Attorney zu veröffentlichen, der Elemente aus beiden Serien übernahm. Das neueste Spiel der Serie war Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy, das 2017 auf 3DS veröffentlicht wurde. Dieses Spiel konzentrierte sich jedoch auf Laytons Tochter Katrielle und nicht auf den Detektiv selbst. Das wird sich 2025 ändern – freut ihr euch schon darauf?