KUXIU X23 Pro 3-In-1 Magnetic Wireless Charger & Stand Kit Test: Ein Fels am Schreibtisch

Der Hersteller selbst verspricht, dass die aktuellsten Apple Watch-Modelle, die dies unterstützen, in nur einer Stunde wieder voll aufgeladen werden können. Verwickelte Kabel gehen der Vergangenheit an, denn der X23 Pro hält den eigenen Arbeitsbereich aufgeräumt und optimiert das Lade-Setup. So könnt ihr euch auf das, was am wichtigsten ist, konzentrieren! Das Produkt wird aus Aluminiumlegierung mit CNC-Bearbeitung hergestellt und durchläuft Prozesse wie Sandstrahlen, Oxidation und komplizierte Montageverfahren. Das Engagement für Perfektion glänzt durch jeden Schritt des Herstellungsprozesses bei KUXIU. Packen wir das Gerät doch mal aus!

Der Ladelösungsspezialist KUXIU hat mit dem X23 Pro 3-In-1 Magnetic Wireless Charger & Stand Kit eine grandiose Ladestation für eure Apple-Geräte. Wie es sein Name verrät, gibt es drei Geräte auf einmal zu laden – einmal eure Apple Watch, einmal euer iPhone (dafür dient der MagSafe-Ständer) und ein weiteres Produkt eurer Wahl. Die Ladefläche kann nämlich mit Smartphones, AirPods und allen anderen Qi-fähigen Gerätschaften umgehen, und dabei ordentlich Power abgeben. Egal, ob ihr arbeitet oder am Schreibtisch zum Zocken sitzt, dieser Charger ist dafür da, um eure Geräte voll aufgeladen und einsatzbereit zu halten. Es ist eine elegante Ergänzung zu jedem Schreibtisch, die auch ein professionelles Image aufrecht halten kann.

Der erste Eindruck

So wie auch die mobile Lösung des Herstellers besticht der KUXIU X23 Pro wenig überraschend von Anfang an durch sein CNC-gefrästes Gehäuse. Das bringt nicht nur ein ordentliches Gewicht auf die Waage und ist somit standfest, sondern ist auch schön anzusehen. Hier wackelt oder klappert nichts, und ihr merkt augenblicklich, dass dieses Produkt aus einem Teil herausgearbeitet wurde! Das ist natürlich für eine Ladestation, die keine beweglichen Teile hätte, wenig bemerkenswert – doch hier gibt es schon etwas, das sich rührt. Zwei Dinge, namentlich das Apple Watch-Ladedock und die MagSafe-Halterung können sich ein bisschen bewegen. Ersteres wird in einem 90 Grad-Winkel aufgeklappt, und zweitere lässt euch euer iPhone in einem anderen Winkel ansehen.

Setzt ihr dann die Gerätschaften auf die Ladestation, ändert sich am äußerst positiven Eindruck absolut nichts. Das standfeste Produkt kann unter regulären Bedingungen gar nicht kippen, ihr habt mehr als genug Platz für eure Gerätschaften, und die Bedienung des magnetisch ladenden iPhones funktioniert wunderbar. Sowohl im Hoch- als auch im Querformat gibt es zu keinem Zeitpunkt irgendeine Schwäche, und das erfreut das Herz der Gadget-Fans! Zudem geht dann vom KUXIU X23 Pro genau ein USB-C-Kabel weg, was natürlich eine enorme Verbesserung zum anderen Zustand (drei separate Ladekabel oder -geräte für eure Produkte) darstellt. Kann sich dieser gute erste Eindruck auch in einem längeren Zeitraum bewahrheiten?

Der KUXIU X23 Pro im Alltag

Also haben wir das X23 Pro 3-In-1 Magnetic Wireless Charger & Stand Kit kurzerhand auf unseren Schreibtisch gesetzt. Nach dem sofort erlebten Benefit von weniger Kabeln am Tisch und einem aufgeräumteren Look war dann die erste Euphorie ein wenig verflogen – was will man von einer Ladestation auch sonst erwarten? Jedenfalls ist das Produktdesign für sich besehen ganz stark, vor allem der Stand grenzt an Perfektion. Denn die Breite des Produkts mitsamt seinen gummierten Füßen links und rechts ermöglicht es ihm, auch auf wackelnden Tischen ganz gut zu stehen. Selbst bei voller Auslastung gerät der Charger nicht ins Schwanken, das ist ideal!

Abgesehen davon tut das Gerät genau das, was es soll. Dank dem mitgelieferten 30 Watt-Ladegerät könnt ihr nämlich all eure Produkte in Schnelllade-Geschwindigkeit wieder aufladen. Das bedeutet via MagSafe bis zu 15 Watt, ebenso bei der Qi-Ladefläche jenseits der 10 Watt und die unterstützten Apple Watch-Modelle genehmigen sich auf dem Ladedock bis zu fünf Watt. Alles funktioniert reibungslos und die Ladestation wird dabei auch nicht wesentlich wärmer als die Umgebungstemperatur – da kann man gar nichts bemängeln.

Erhältlich ist dieses Produkt entweder via Amazon oder auf der offiziellen Website des Herstellers.