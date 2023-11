KUXIU X40 3-in-1-Ständer Test: Kompakte und reisebereite Apple-Ladelösung

Über den KUXIU X40

Auf der offiziellen Website des Produkts seht ihr gleich mal, worum es hier geht. Denn uns erwartet nichts weniger als ein 3-in-1 Foldable Magnetic Wireless Charger & Stand Kit (der offizielle Name des Teils) mit dem klingenden Namen KUXIU X40. Wir haben das Gerät schon öfters auf Instagram und dergleichen gesehen, und nun wollen wir sehen, ob die Qualität des Produkts mit seinem Marketingbudget konform geht. Das Gerät hat uns nur wenige Tage nach der Bestellung erreicht, und das ist schon mal ein Pluspunkt. Im Vergleich zu anderen Produkten dieser Bauart scheint die Verpackung relativ klein zu sein, und schnell wird euch klar, warum dem so ist. Denn das Produkt kommt in einer praktischen Reisetasche, in der alles seinen Platz findet!

Ja, die KUXIU X40-Ladelösung lässt sich tatsächlich nahtlos zusammenklappen, so, wie es das offizielle Produktbild herzeigt. Genau so kommt das Gerät dann zu euch, und ihr müsst es vor dem ersten Gebrauch auseinanderklappen. Während sich ganz unten beim Sockelfuß eine Ladefläche für eure kabellos aufladbaren Geräte wie etwa die AirPods Pro (2. Gen) befindet, hat der Mittelteil eine drehbare Ladestation für eine Apple Watch spendiert bekommen. Das oberste Element beim Ladeständer ist eine MagSafe-konforme Fläche, auf der sich euer iPhone vollkommen magnetisch ausrichtet und auch sehr gut haftet. Zudem gibt es auch drei verschiedene Farben (schwarz, grau und silber) – es passt also gut zum gewünschten Aufstellort und/oder euren Produkten!

Der erste Eindruck

Nach dem Auspacken fällt euch schnell etwas auf, das auf keinem Foto oder Video so richtig rüberkommen kann. Es handelt sich nämlich um das Gewicht des KUXIU X40 – es ist für seine Größe echt heftig geraten. Das hat aber durchaus seinen Sinn, denn so ein Ladegerät soll ja nicht nur funktionell sein, sondern auch stabil stehen können. Dementsprechend lohnt es sich, dass das Produkt komplett aus einer Aluminiumlegierung mittels CNC-Maschinen gefertigt wird. Denn nicht nur das Aussehen, sondern auch die Haptik bei diesem Charger sind sehr, sehr gut gelungen. Die Kanten schmeicheln euren Handflächen, und das sorgt dafür, dass ihr das Produkt gerne in die Hand nehmt. Für eine Ladestation, die vor allem für das Reisen konzipiert wurde, ist das ein ganz großer Pluspunkt!

Apropos Reisen: Ihr könnt natürlich das Ladegerät dank seiner geringen Dimensionen einfach einstecken, aber ganz ohne Schutz bleibt immer ein gewisses Restrisiko. Daher gibt es im Lieferumfang auch eine zugehörige Tasche, in der ihr sowohl den Charging Stand, das zugehörige Ladekabel und auch den Adapter ganz problemlos verpacken könnt. So stellt ihr sicher, dass auch bei regelmäßigen Transporten nichts bei eurer KUXIU X40-Ladelösung aneckt und die schönen sauberen Kanten das auch ganz lange bleiben. Das erfreut das Herz eines jeden Gadget-Fans, und es zeigt auch, dass der Hersteller daran gedacht hat, warum man sich dieses Produkt überhaupt kaufen würde.

Der KUXIU X40 im Alltag

Zu diesen Punkten gehört natürlich auch die Ladeleistung selbst. Es verwundert daher nur wenig, dass der Hersteller hier nichts dem Zufall überlassen hat und sowohl Ladekabel wie auch einen Adapter im Lieferumfang mitschickt. Mit den mitgelieferten Zubehörteilen gibt es absolut keine Probleme, und alle Geräte wurden während des Testzeitraums zu jeder Zeit problemlos aufgeladen. In meinem Fall waren dies ein iPhone 13 Pro, eine Apple Watch Series 4 sowie die AirPods Pro (2. Gen). Es ist übrigens sehr nett, so ein Reise-Ladegerät zu besitzen, denn auch, wenn ihr nicht viel herumkommt, so könnt ihr die Vorzüge des KUXIU X40 jeden Tag aufs Neue nutzen. Keine Sorge, damit meine ich nicht nur den Strom, den ihr daraus ziehen könnt!

Als portable Lösung ist das Produkt nämlich von den Abmessungen her sehr gering geraten, und dementsprechend spart ihr euch wertvollen Platz auf eurem Schreibtisch. Damit nicht genug, statt möglicherweise drei Kabel benötigt ihr mit dem KUXIU X40 nur noch ein einziges, das wirkt dann auch gleich wesentlich aufgeräumter. Vor allem ist das Aufladen der Produkte ja etwas, was ihr immer wieder tun müsst, da macht es schon Sinn, einmal in eine solche Lösung zu investieren. Im Testzeitraum gab es keine negativen Auffälligkeiten – keine Geräuschentwicklung, keine große Wärmeentwicklung, und das Gerät hält seine Position, so wie ihr es auffaltet, ganz stabil, auch unter Last.

Was gibt es noch zu sagen?

Da dieses Produkt MagSafe-kompatibel ist, verwundert es natürlich nicht, dass dementsprechend das iPhone bombenfest auf dem Gerät hält. Die Magneten sind sauber verarbeitet und tun ihre Pflicht ohne das kleinste Anzeichen eines Makels. Ebenfalls tadellos ist die Qi-Ladefläche am unteren Ende des KUXIU X40, denn auch sie verrichtet ihre Arbeit ganz, ganz sauber. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt und ich die Ladefläche stets exakt treffe, aber auch bei etwas schludrigem/schnellerem Hinlegen wird das AirPods-Ladecase immer geladen. Das ist längst nicht bei allen Produkten dieser Bauart so, ist hier aber sehr positiv aufgefallen!

Generell fällt auf, dass ihr hier nur wenig nachjustieren oder sonstwas müsst. Einmal aufgestellt bleibt das KUXIU X40 ordentlich stehen und hält seine Form bombensicher. Natürlich ist das Gewicht etwas höher, als es optisch den Anschein hat, aber ich finde, dass das dem Produkt an sich sehr gut tut. Es wirkt wertig – was das Produkt zweifelsohne auch ist -, und durch seine glatte angenehme Haptik fällt das Gerät positiv auf. Zudem funktioniert alles so, wie es soll, und so ein „set it and forget it“-Paradebeispiel kann man dann durchaus schon mal empfehlen!

Wer den Charger haben will, kann entweder bei KUXIU Auf der offiziellen Website des Produkts oder auch bei Amazon zuschlagen. Ein Rabatt-Coupon namens KUXIU2023 sorgt dabei für 10 % Nachlass!