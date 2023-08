Kentucky Route Zero: TV Edition kommt im August auf PS5 und Xbox Serie

Annapurna Interactive wird das Spiel vertreiben und veröffentlicht vor seinem Release einen Trailer. Cardboard Computer brachte Kentucky Route Zero erstmals im Jahr 2013 heraus, ein “magisches realistisches Abenteuerspiel”, das sich auf eine Autobahn unter einer Reihe von Höhlen und den Wesen, die sich durch sie bewegen, konzentriert. Vier weitere Kapitel in den nächsten sieben Jahren ( Release für PC war im Jahr 2020 ) werden nun mit der TV Edition zusammengefasst, und runden die erzählte Geschichte äußerst gelungen ab. Sowohl Fachpresse als auch Spieler haben die Serie gleichermaßen für ihre Grafik und ihr Storytelling gelobt.

Wenn ihr also auf Spiele wie Life is Strange steht, die euch bewegen können, solltet ihr euch diesen Titel unbedingt näher ansehen! Die Kentucky Route Zero: TV Edition wird ab 17. August auf der PS5 und Xbox Serie-Konsolen erhältlich sein. Annapurna Interactive bestätigte, dass es eine Upgrade-Option geben wird, wenn ihr das Spiel bereits für die PS4 oder Xbox One gekauft habt. Außerdem gibt es noch mehr, worauf man sich freuen kann: Das Team von Cardboard Computer bestätigte erst letztes Jahr, dass sie an einem anderen Spiel mit Annapurna Interactive arbeiten, das “vollständig animiert” sein wird.