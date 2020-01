Kentucky Route Zero TV Edition: Indie-Point & Click Adventure erscheint am 28.1.2020

Der Publisher Annapurna Interactive und der Entwickler Cardboard Computer verkündeten nun feierlich, dass mit der Kentucky Route Zero TV Edition alle fünf Episoden (inkl. Zwischenepisoden) am 28.1.2020 als Package für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen. Demnach ist Indie-Point & Click-Adventure in rund zwei Wochen für PS4, Xbox One und Switch erhältlich.

Worum geht’s?

Kentucky Route Zero TV Edition ist ein magisch-realistisches Abenteuerspiel rund um einen geheimen Highway durch unterirdische Höhlen in Kentucky und die geheimnisvollen Menschen, die dort unterwegs sind. In der Spielreihe erkundet ihr die Highways von Kentucky, lauft interessanten Persönlichkeiten über den Weg, lernt die Geheimsprache der Fledermäuse und schließt neue Freundschaften, bevor der Tag anbricht.

Hier ein kurzer Trailer: