Kein Scherz: Dieser neue Limited Edition-Xbox-Controller riecht nach Pizza

Richtig gelesen: Microsoft hat den weltweit ersten Controller, der nach Pizza riecht, als Teil einer Teenage Mutant Ninja Turtles-Kooperation entwickelt. Unsere Timeline ist halt was Besonderes!

Mehr zum Pizza-Controller

Das Unternehmen wird eine begrenzte Anzahl der grünen Wireless-Controller verschenken, die mit der Kinoveröffentlichung von Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem im nächsten Monat zusammenfallen. “Diese exklusiven Xbox Wireless-Controller wurden entwickelt, um den Geruch der geliebten Mahlzeit der Turtles in Ihre Spielzeit zu bringen, und verfügen über einen eingebauten Duftdiffusor, der wie ein Stück köstliches New York Pizza geformt ist”, sagte Josh Stein von Xbox. Den Controller gibt es in vier Variationen, die jeweils die charakteristischen Farben, Waffen und die Persönlichkeit eines Schildkröterichs darstellen: Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo.

Um eine Chance zu haben, einen zu gewinnen, sollten Fans dem Xbox Game Pass auf Twitter folgen. Nicht nur das, einen weiteren Controller soll es ebenfalls demnächst geben, wie der zuverlässige Dataminer Billbil-kun berichtet hat – wir haben die News dazu. Microsoft hat aber noch einiges vor, denn das Unternehmen wird den Preis für die Xbox Series X-Konsole im nächsten Monat in den meisten Ländern mit Ausnahme der USA, Japan, Chile, Brasilien und Kolumbien um ein Stück erhöhen. Ab dem 1. August kostet die Xbox Series X 479,99 £ in Großbritannien, 549,99 € auf den meisten europäischen Märkten, 649,99 $ in Kanada und 799,99 $ in Australien. Und das zu einer Zeit, wo Sony anscheinend einen Ausverkauf seiner PS5-Konsolen betreiben wird – sehr spannende Zeiten, in denen wir leben!