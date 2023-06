Microsoft erhöht die Preise für Xbox Serie X-Konsole und Game Pass für Konsolen

Microsoft geht mit der Zeit und passt seine Preise ab September an, genauer gesagt für die Xbox Serie X und die Game Pass-Abonnements. Lest mehr!

Ab 6. Juli wird’s teurer

Wenn ihr ein bestehender monatlicher Game Pass-Abonnent seid, werden diese neuen wiederkehrenden Preise erst am 13. September in Deutschland wirksam. Neue Xbox Game Pass-Mitglieder werden die neuen Preise sofort ab 6. Juli sehen. Wenn ihr den Xbox Game Pass über einen jährlichen Code abonniert habt, wird der neue Preis erst wirksam, wenn ihr euer Abo verlängern werdet. Microsoft erhöht seine Xbox Serie X-Preise im August, und damit auch die monatlichen Preise seiner Xbox Game Pass- und Xbox Game Pass Ultimate-Abonnements zum ersten Mal. Bislang war das Thema immer vom Tisch, aber nun spürt man wohl die Inflation und daher wird’s teurer.

Was bedeutet das konkret? Die Xbox Serie X kostet nun genauso viel wie die PS5, also 549,99 Euro. Die Xbox Serie S bleibt hingegen auf ihrem Preisniveau und wird nach wie vor nur 299,99 Euro kosten. Bei den Abos kommt es zu monatlichen Preissteigerungen: Das Basis-Abo steigt von 9,99 Euro auf 10,99 Euro pro Monat, und beim Xbox Game Pass Ultimate steigt der Preis auf 14,99 Euro pro Monat. Spannend: Microsoft ändert jedoch nicht die Preise für den PC Game Pass. “Wir haben unsere Preise für Konsolen seit vielen Jahren gehalten und die Preise angepasst, um die Wettbewerbsbedingungen in jedem Markt widerzuspiegeln”, sagt Kari Perez, Leiterin der Kommunikation für Xbox, in einer Erklärung. Ist das ein Grund für euch, eure Abo-Entscheidung zu überdenken?