Abverkauf: Kommt da ein PS5-Konsolen-Sale auf uns zu?

Ein vorübergehender Verkauf auf PlayStation 5-Konsolen wird in Kürze für die Vereinigten Staaten und Europa bekannt gegeben.

PS5 im Abverkauf? Ja bitte!

Das passiert laut dem zuverlässigen Data Miner Billbil-Kun, der eine starke Bilanz bei der frühzeitigen Veröffentlichung von Veröffentlichungsinformationen für Spiele, einschließlich monatlicher PlayStation Plus-Titel, hat. Am Freitag behauptete der produktive Leaker, dass PS5-Konsolen nach den jüngsten Werbekampagnen in Spanien, Portugal und Frankreich bald temporäre Rabatte in Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten erhalten werden. Es wird behauptet, dass die Verkaufsdetails sein werden:

Deutschland: 75 € Ermäßigung (474,99 € statt 549,99 €)

Vereinigte Staaten: 50 $ Ermäßigung (449,99 $ statt 499,99 $)

Großbritannien: 75 £ Ermäßigung (405 £ statt 480 £)

Laut Billbil-Kun gelten diese Ermäßigungen im offiziellen Playstation Store (PlayStation Direct) und in den Einzelhändlern in jedem Land, wie Amazon, MediaMarkt, Target und Game. Sony hat im vergangenen August “die schwierige Entscheidung” getroffen, die PS5-Preise in Europa, Japan und Teilen Nordamerikas, wenn auch nicht in den USA, zu erhöhen. Fast ein Jahr später kündigte Xbox Pläne an, den Preis für die Xbox Series X-Konsole und die Xbox Game Pass-Abonnements zu erhöhen. “Wir halten unsere Preise für Konsolen seit vielen Jahren fest und haben die Preise angepasst, um die Wettbewerbsbedingungen in jedem Markt widerzuspiegeln”, sagte Kari Perez, Leiter der Gaming-Kommunikation von Microsoft, damals in einer Erklärung.