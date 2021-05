Jubiläum: 50 Jahre HP Österreich

Vor genau 50 Jahren, am 25. Mai 1971 wurde deshalb HP Österreich gegründet und heute gehört HP Inc. zu den führenden PC- und Druckerherstellern weltweit.

„Geprägt von den Gründervätern des Unternehmens sind Innovation, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung tief in der DNA des Unternehmens verankert. So entwickeln wir bei HP Technologien, die das Leben überall und für jeden verbessern – und das seit stolzen 50 Jahren in Österreich“, so Michael Smetana, Managing Director HP Österreich.

Seither spielt HP eine wesentliche Rolle im österreichischen IT Markt: Neun der zehn größten Unternehmen in Österreich sind Kunden bei HP – entweder nutzen sie HP PC oder Drucker oder beide Produktgruppen. Fast jeder zweite professionelle Anwender vertraut in Österreich auf eine PC-Hardware von HP. Gleichzeitig kommt in Österreich auch jeder zweite Drucker von HP.

Ein Neubeginn mit weitreichenden Veränderungen

Was zu Beginn als Hewlett-Packard S.A. „Korrespondenzbüro für sozialistische Staaten“ in Wien 1970 begann, wurde ein Jahr später zur Hewlett-Packard GesmbH, HP Österreich. Damals hatte das Büro im 20. Wiener Gemeindebezirk 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und konnte mit einem konsolidierten Umsatz von 60 Millionen österreichischen Schilling reüssieren.

Schon die ersten Jahre waren von Wachstum und Expansion geprägt: Ein Unternehmensnetz mit dem Zentrum Wien als Dreh- und Angelpunkt wurde über Osteuropa und Russland gesponnen, mit Niederlassungen in Moskau, Prag und Warschau. Der wirtschaftliche Erfolg von HP Österreich wurde 1983 mit einer staatlichen Auszeichnung belohnt.

Ein weiterer Meilenstein war im Jahr 1990 die Verlagerung der South-East-Area-Zentrale von HP nach Wien. Franz Geiger wurde Geschäftsführer von HP Österreich und löste Toni Polsterer ab, der die Geschäftsführung in Moskau übernahm. Peter Kohl, der die Funktion der Geschäftsleitung von 1974 bis 1978 besetzte, übernahm die Leitung der Aktivitäten für unter anderem Österreich, Zentraleuropa und die UdSSR.

Trends und Ausblick

„Aktuell zeigt sich mehr denn je, dass die IT-Ausstattung eine wesentliche Rolle in unserer Gesellschaft haben wird. Sei es in einer hybriden Arbeitsumgebung, beim Lernen und in der Ausbildung ebenso wie im familiären Umfeld. Statt einem PC pro Haushalt geht der Trend aktuell klar zu einem PC pro Haushaltsmitglied“, so Michael Smetana, Managing Director HP Österreich. Heute scheint klar, dass diese außergewöhnlichen Monate wohl eine Entwicklung hin zu veränderten Arbeits- und Lebensweisen vorantreiben. Die Gesellschaft ist deutlich offener für technologische Alternativen und neue Formate und auch die Trends beim Notebook zeigen eine klare Entwicklung: kleiner, leichter und gleichzeitig leistungsfähiger.

„Das Notebook ist besonders bei der jungen Generation zu einem Statussymbol geworden. Auch der Gaming-Bereich hat in den letzten Monaten an Bedeutung gewonnen. Der HP OMEN wurde innerhalb kürzester Zeit zu einer führenden PC-Gaming Marke in Österreich. Darauf sind wir besonders stolz“, betont Michael Smetana.

Die Endgerätesicherheit ist seit vielen Jahren ein wesentlicher Bestandteil von HP Produkten und rückt zuletzt immer mehr in den Fokus. Bedrohungsszenarien, wie zum Beispiel Cyber-Angriffe, werden die Geschäftswelt auch weiterhin auf Trab halten. Auf diese Entwicklung reagiert HP mit speziellen Angeboten für die Absicherung der Hardware im Home-Office.

Nicht zuletzt wurde das Thema Nachhaltigkeit bereits bei der Gründung von HP verankert und ist bis heute wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Als „Design for the environment“ beschreibt HP den Anspruch, laufend nach neuen Materialien, Produktionsverfahren und Lösungen zu suchen, um den Nachhaltigkeitsaspekt schon in der Produktentwicklung zu berücksichtigen. So ist der Elite Dragonfly weltweit das erste Business-Convertible mit 5G und Tracking-Technologie, in dem recyceltes Ocean-Bound-Plastic eingesetzt wird.