HP Elite Dragonfly Spotlight #2: Produktion mit Ozeanplastik

Ellen Jackowski, HPs Global Head of Sustainability Strategy & Innovation, konkretisiert dies wiefolgt: Unsere Kreislaufwirtschaftsstrategie sieht vor, dass Verschwendung in der Produktion eliminiert wird und so ein System erschaffen wird, das Konsumation im Einklang mit der Natur und unserem Planeten auch für zukünftige Generationen ermöglicht wird. Wir haben in den letzten mehr als 15 Jahren bereits Recyling in unseren Produkten eingesetzt und freuen uns nun einen weiteren Meilenstein beim Schutz unseres Planeten und unserer Ozeane erreicht zu haben. Als NextWave Plastics Mitglied arbeiten wir mit Hochdruck daran Innovation mit Nachhaltigkeit als Kern in unseren Produkten wie zum Beispiel dem HP Elite Dragonfly einzubetten.

Original Statement:

“Our circular economy strategy is about shifting our production to eliminate waste and enable a system that can sustain our levels of consumption in harmony with nature and our singular planet Earth for generations to come,” said Ellen Jackowski, Global Head of Sustainability Strategy & Innovation, HP Inc. “We’ve been using recycled content in our products for more than fifteen years and we are thrilled to hit yet another milestone in our efforts to protect our planet and our oceans. As a NextWave Plastics partner, we are urgently working to reimagine innovation with sustainability embedded in the core of our products and are proud to introduce the HP Elite Dragonfly, the world’s first notebook with ocean-bound plastic materials.”