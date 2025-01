Joy-Con der Nintendo Switch 2: Was ist diese mysteriöse Taste auf dem rechten Controller?

Es reißt nicht ab: Nach der Enthüllung der Nintendo Switch 2 gibt es noch viel, was wir nicht wissen. Was soll diese Taste am rechten Joy-Con sein?

Mysteriöser Joy-Con-Knopf

Denn die naheliegendste und schnellste Lösung ist es nicht: Die Screenshot-Taste befindet sich immer noch auf dem linken Joy-Con unter den Richtungstasten, also ist es kein solcher. Es könnte eine Videoaufnahme-Taste sein, aber das lässt sich ja auch anders lösen. Die PS5 kann etwa auch zwischen einer kurz gedrückten Taste und einer gehaltenen unterscheiden, um zu entscheiden, ob es ein Screenshot oder Videoclip werden soll. Der verbreitetste Glaube war, dass diese neue Schaltfläche eine Art Chat-Menü öffnen würde. Was wäre ein Icon dafür? Jetzt, da wir tatsächlich die neuen Joy-Cons schon mal gesehen haben, wissen wir, dass in diesem Video der Knopf völlig blank ist, kein Symbol, keine Schraffur, rein gar nichts. Eine dedizierte Sprachchat-Taste ist viel sinnvoller, wenn Nintendo beabsichtigt, das Online-Erlebnis mit dieser Konsole zu verbessern.

Online-Spiele waren schon immer eine Schwachstelle der Nintendo-Hardware, daher wäre es schön zu sehen, wenn das Unternehmen sich bewusst bemüht, das Erlebnis reibungsloser zu gestalten. Es könnte auch eine Schaltfläche sein, die eine neue Softwarefunktion aktiviert, die noch nicht angekündigt wurde. Gerüchten zufolge sollen wir die Joy-Cons der Nintendo Switch 2 ähnlich wie eine Maus steuern können – ob das dann einfach eine Trackpad-Funktion sein wird? Am 2. April 2025 kommt eine Nintendo Direct, also werden wir wahrscheinlich da eine Antwort erhalten. Was wir wissen, ist Folgendes: Die Nintendo Switch 2 wird sowohl mit physischen als auch mit digitalen Switch-Spielen abwärtskompatibel sein, damit eure Games-Sammlung Sinn macht. Es wird Ausnahmen geben, höchstwahrscheinlich Nintendo Labo-Produkte und andere Spezialitäten. Zudem wird Mario Kart 9 wohl zum Launch-Aufgebot an Spielen gehören. Freut ihr euch schon auf die Konsole?