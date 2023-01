Ist das eine The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Switch-Spezialedition?

Im Famiiboard-Forum wurden Bilder einer Spezialversion der Nintendo Switch gezeigt. Es geht um The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!

Mehr zur Spezial-Switch-Konsole

Eine Sonderedition der OLED-Nintendo Switch soll in der Mache sein, und zwar im Stile von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Bilder der Konsole erschienen über Nacht im Famiiboard-Forum, die vom Benutzer Kysen gepostet wurden, es ist jedoch unklar, wo der Benutzer diese Bilder ursprünglich gefunden hat oder ob er im Besitz der Konsole ist. Die Konsole dürfte zwei goldene Joy-Cons enthalten, die jeweils verzierte Muster aufweisen. Diese Muster werden auf dem weißen Dock wiederholt, auf dem auch die Tri-Force in Gold zu sehen ist.

Ähnlich wie bei den anderen Special Editions von Nintendo Switch OLED-Modellen scheint das Paket das Spiel nicht zu enthalten, was darauf hindeutet, dass es vor der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom am 12. Mai veröffentlicht werden könnte. Das neue Zelda-Spiel wuchs Berichten zufolge aus DLC-Ideen für das erste Switch-Spiel Breath of the Wild, das ein Eigenleben annahm. Die Eigendynamik nahm zu, und das bereits bekannte Gameplay würde erweitert werden, die Basis bleibt jedoch höchstwahrscheinlich gleich. Nintendo hat gesagt, dass der Ton dieses Spiels etwas dunkler sein wird. Die veröffentlichten Trailer unterstützen das sicherlich mit ihrer unheimlichen Musik und gruseligen Monstern. Bleiben wir gespannt, was sich Nintendo noch alles einfallen lässt!