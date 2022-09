Zelda: Breath of the Wild 2 heißt Tears of the Kingdom und erscheint am 12.5.2023

Das war mal eine Überraschung – in der gestrigen Nintendo Direct wurde nicht nur neues Gameplay-Material der Hexe Bayonetta, der Crisis Core – Final Fantasy 7 – Reunion Releasetermin enthüllt, Octopath Traveler 2 angekündigt, sondern auch der offizielle Titel von Breath of the Wild 2 samt Releasetermin enthüllt. Demnach heißt der Titel Tears of the Kingdom. Warum der Titel so gewählt wurde, erfahren wir vermutlich erst zum Release am 12. Mai 2023. Der neue Teil der The Legend of Zelda-Reihe entführt uns erneut ins weitläufige Hyrule – und buchstäblich darüber hinaus in die Welt über den Wolken. Links gewaltiges Abenteuer geht weiter. Ein neuer Trailer zeigt neue Szenen, die definitiv die Vorfreude auf die Fortsetzung steigern. Viel Spaß damit.