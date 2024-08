iPhone-Hüllen und Displayschutz von BURGA im Test: Elite und Tough, in jedem Fall

Wer das eigene iPhone schützen will, ist mit den Tough– und Elite-Hüllen von BURGA gut beraten. Sogar ein Display-Schutz wurde getestet!

Über das BURGA-Angebot

Der Hersteller hat sich auf die Fahnen geschrieben, hochwertigste Accessoires für alle anzubieten. Dementsprechend oft taucht der Name BURGA auf sozialen Medien auf, und das Angebot reicht weit: Nicht nur Apple Watch-Bänder (zu unserem Test), sondern auch diverse Handyhüllen gehören dazu. Zu diesem Zwecke haben wir iPhone-Hüllen in verschiedenen Farben bekommen. Diese bieten nicht nur einen stoßfesten Schutz, sondern zieht auch je nach Design alle Blicke auf sich. In diesem Test widmen wir uns zwei verschiedenen Varianten der Hülle: Einerseits sehen wir uns die BURGA Tough-Hüllen näher an, und andererseits dürfen wir auch einen Blick auf eine Elite-Hülle werfen.

Damit der Schutz auch rundherum gewährleistet ist, gibt es auch einen Premium-Displayschutz von BURGA. Er ist für verschiedenste Handymodelle erhältlich und soll laut Herstellerangaben einen vollständigen Schutz bieten. Von Kante zu Kante soll euer Smartphone fortan vor Kratzern, Rissen oder Dellen gefeit sein! So ausgestattet ist euer Gerät natürlich rundum geschützt, und egal, wie abenteuerlich ihr seid, euer wohl wichtigstes Produkt im Alltag bleibt unbeschadet. Doch warum gibt es verschiedene Varianten? Während die Snap-Versionen die gleichzeitig dünnsten und leistbarsten sind, erhöhen die Tough-Hüllen den Schutz. Klar ist: Während die Elite-Produkte den höchsten Preis besitzen, ist auch ihnen die allerhöchste Schutzwirkung vorbehalten. Dementsprechend starten wir unseren Testbericht mit Blick auf die Sicherheit!

Zur BURGA Tough-Hülle

BURGA selbst beschreibt die Tough (UVP 49,95 Euro) als Schutz mit Stil, denn so könnt ihr euer Alltagsgerät in ein modisches Accessoire verwandeln. Die Handyhüllen sind ultradünn, nicht sperrig und so konzipiert, dass sie hohen Schutz bieten und gleichzeitig euren Stil ergänzen. Was sie zudem ausmacht, ist, dass sie zweischichtig ist: Am iPhone direkt befestigt ihr eine weiche Silikonhülle, und auf diese wird dann die Hartschalen-Hülle mit dem Design aufgesetzt. Der Vorteil? Die farbige Design-Hartschalenhülle lässt sich dann in Windeseile ohne großen Aufwand austauschen. So könnt ihr, falls ihr mehrere besitzt, hier problemlos eine Anpassung vornehmen. Weiters wird selbst durch oftmaligen Wechsel euer Gerät nicht beschädigt, da die Reibung nur an der Silikonhülle passiert. Diese wiederum hält bombenfest am Smartphone und lässt keinen Schmutz oder sonstwas durch. Das macht die wandlungsfähige Hülle natürlich empfehlenswert für alle Lebenslagen!

Im Alltag ist die Hülle ganz einfach draufzustecken. Wie schon bei den anderen Modellen, die wir getestet haben, habt ihr so die Möglichkeit, flugs zwischen den Designs zu wechseln. Für welche Optik ihr euch auch entscheidet, sie fühlt sich sehr sleek und elegant an. Je nach Design könnt ihr hier zwischen auffällig und doch eher dezent wechseln. Alleine der Hochglanz-Faktor gibt einen sehr schicken und eleganten Vibe, das passt! Die Hülle schützt zudem wie angepriesen die Kanten und die Kameras – BURGA hat sich da schon etwas Gutes einfallen lassen. Zudem darf man nicht vergessen: Die generelle Handhabbarkeit des iPhone 15 Pro wird von der Hülle nicht beeinträchtigt. Alle Knöpfe des Smartphones fühlen sich smooth an und verlieren nicht ihre Haptik. Sowohl der Druckpunkt wie auch die Leichtgängigkeit der Buttons bleiben unverändert – das ist schon ein starkes Stück! Wer allerdings noch einen Schritt weiter gehen möchte, hat auch dafür Optionen.

Der BURGA Elite-Schutz

Mit diesen Protektoren will BURGA nichts weniger als einen neuen Standard für Handyhüllen etablieren. Der Hersteller selbst beschreibt die Hülle als wahnsinnig schön, extrem schützend und wahrhaftig Elite. So weit, so gut, und die UVP beträgt 74,90 Euro! Der Premium-Look wird durch auffällige goldene Metall-Details unterstrichen, das sorgt für einen Hauch von Luxus – gerade die Einfassung rund um die Kamera-Insel zieht schon gerne so manchen Blick auf sich. Damit bei einem Sturz nichts passiert, sind die Rahmen rund um den Bildschirm und die Kamera um 1,5 mm erhöht. Jeder glatte Boden kommt daher zuerst mit der Handyhülle in Berührung, egal, wie unglücklich euer Smartphone gerade fallen mag. Damit hier auch definitiv nichts passiert, wird dank Stoßdämpfung bis zu 90 % der Aufprallkraft absorbiert. Handyanhänger finden ebenso ihren Platz daran so wie eure Hände, dank Punktmuster sorgt die Hülle für einen sicheren Halt. Doch wie schlägt sich das Ganze im Alltag?

Nun, diese Hülle hat ihren Namen durchaus verdient. Denn die Elite unter den Handyschutz-Geräten ist auch trotz des verstärkten Randes nicht allzu steif und das macht sie sehr gut zum Abnehmen und Draufstecken. Das Unglaubliche daran: Sie fühlt sich, obwohl sie merkbar besser schützt, nicht zu massig an. Zudem ist sie leicht, und die Hauptkamera ist noch besser geschützt – das führt zu einem gefühltem Mehr an Sicherheit. Das ist ideal, vor allem, wenn man ein Handy jenseits der 1.000,- Euro UVP in den Händen hält! Optisch sind die gepunkteten Ränder so eine Sache: Sie gefallen euch oder eben nicht. Unbestritten bleibt jedoch, dass ihr diese Hülle auch mit nassen Händen dadurch gut greifen und halten könnt. Ob diese Design-Entscheidung auch ein Mehr an Schutz bietet? Das können wir hier nicht beantworten, aber jeder Sturz, der durch eine griffige Hülle vermieden wird, ist eine gute Sache.

Perfekte Ergänzung: Der Premium Displayschutz

So ein Bildschirmschutz ist natürlich dazu gedacht, gemeinsam mit einer Schutzhülle verwendet zu werden. Der vollflächige Displayschutz auf eurem Smartphone ist wie Butter auf dem Toast – ein perfektes Zusammenspiel. Er ist nicht nur richtig einfach mit dem mitgelieferten Installationskit anzubringen, sondern vervollständigt auch den 360° Schutzumfang eures Smartphones. BURGA legt Wert darauf, dass hier alles optimal zusammenpasst, das merkt man sofort. So erwartet euch totale Stoßdämpfung von vorne bis hinten, und ihr müsst euch keine Sorgen bezüglich Kratzer, Risse oder Dellen machen. Gleichzeitig behält euer Smartphone sein schlankes Aussehen und die gewohnte Haptik. Der Premium Displayschutz (UVP 37,95 Euro) ist wasserabweisend und ultradünn, damit die wichtige Berührungsempfindlichkeit des Screens erhalten bleibt. Klingt gut? Auch in der Praxis können wir diese Aussagen des Herstellers nur bestätigen!

Denn von Anfang an wird das Anbringen des Premium Displayschutz gut erklärt, und natürlich – gehört schon zum guten Ton – ist ein Applicationrahmen dabei. Sprich: Ihr setzt den Rahmen auf euer Smartphone, und dann kommt da der Displayschutz rein. Das sorgt dann für einen optimalen Halt, und unter dem Strich ist das Display dann mit Protector so smooth wie ohne die Folie. Im Test kam es zu keinen Blasen, einer Schräglage oder sonstigen Problemen. Die einzige Kritik auf hohem Niveau beläuft sich darauf, dass mit einem lückenlosen Übergang zwischen dem Displayschutz und der Hülle geworben wird. Der soll also nahtlos in den Schutz der Hülle übergehen, das geht sich beim iPhone 15 Pro leider nicht ganz aus. Ein minimaler Spalt bleibt zwischen dem Schutz und der Handyhülle, das solltet ihr wissen. Ohne Hülle seht ihr den prominenten schwarzen Rahmen, der wenige mm vom Display einnimmt. Doch wenn euch Schutz wichtiger ist als das bisschen Platz, dann rauf damit!