iPhone 14 und iPhone 14 Plus angekündigt: Kein aktuelles iPhone 14 mini vorgestellt

Apple hat das neue iPhone 14 und iPhone 14 Plus angekündigt, die mit 6,1-Zoll- beziehungsweise 6,7-Zoll-Displays erhältlich sind.

Über die iPhone 14-Serie

Zu den wichtigsten neuen Funktionen der neuesten Apple-Smartphones gehören verbesserte Front- und Rückkameras, ein leicht verbesserter A15 Bionic-Chip mit einer 5-Core-GPU (vormals der iPhone 13 Pro-Reihe vorbehalten) und Satellitenkonnektivität für Notfallnachrichten in den Vereinigten Staaten und Kanada. Dies kommt dann zum Einsatz, wenn keine Mobilfunkmasten in Reichweite sind. Wenn Notfallnachrichten mit der neuen Funktion gesendet werden, werden sie als graue Blasen in der Nachrichten-App angezeigt, um sie von iMessage- oder SMS-Nachrichten zu unterscheiden. Das iPhone 14 und das neue iPhone 14 Plus haben das gleiche Design wie iPhone 13-Modelle, aber eine größere Größe von 6,7 Zoll ersetzt die vorherige 5,4-Zoll-iPhone 13 mini-Größe. Beide Modelle haben das gleiche Retina XDR OLED-Display mit True Tone, Haptic Touch und bis zu 1.200 Nits Spitzenhelligkeit. Besser machen es nur die aktuellen Pro-Modelle von Apple, die zum gleichen Zeitpunkt vorgestellt wurden.

Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus enthalten eine neue Funktion namens “Photonic Engine”: Durch eine tiefe Integration von Hard- und Software verbessert Photonic Engine die Leistung bei mittlerem bis niedrigem Licht für Fotos bei allen Kameras: bis zu 2x bei der Ultraweitwinkelkamera, 2x bei der TrueDepth-Kamera und beeindruckende 2,5x bei der neuen Hauptkamera. Photonic Engine ermöglicht diese dramatische Qualitätssteigerung, indem die Rechenvorteile von Deep Fusion früher im Bildgebungsprozess angewendet werden, um außergewöhnliche Details zu liefern und subtile Texturen zu erhalten, bessere Farben zu bieten und mehr Informationen in einem Foto zu erhalten. Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus werden in den Optionen Mitternacht, Blau, Sternenlicht, Lila in 128 GB, 256 GB und 512 GB erhältlich sein. In den USA beginnt der Spaß bei 799 und 899 US-Dollar, doch wegen der derzeitigen Situation sind die Preise bei uns 999,- und 1.149,- Euro.