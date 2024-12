Indiana Jones und der Große Kreis: Das muss euer PC können

Bethesda hat die PC-Anforderungen für Indiana Jones und der große Kreis vor dem Early-Access-Start in dieser Woche veröffentlicht.

Über Indiana Jones und der Große Kreis

Die PC-Spezifikationen des Spiels sind gleich hier einzusehen, sowie die globalen Veröffentlichungszeiten des Spiels, während der Launch-Trailer des Titels ebenso auf dieser Seite angesehen werden kann. Die Beschreibung des Trailers spricht Bände: „Indys neuestes unvergessliches Abenteuer steht in den Startlöchern. Lüfte eines der größten Geheimnisse der Geschichte in Indiana Jones und der Große Kreis™, angesiedelt zwischen „Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“. Schnapp dir Peitsche und Fedora und schlüpfe in die Rolle des legendären Archäologen – Indiana Jones.

Begib dich auf ein episches Abenteuer um die ganze Welt und wetteifere mit finsteren Mächten um die Enthüllung der Rätsel des sagenumwobenen Großen Kreises. Indiana Jones und der Große Kreis erscheint am 9. Dezember für Xbox Series X|S, PC und Game Pass. Du kannst ab Tag 1 im Game Pass oder bis zu 3 Tage vorab spielen, indem du die Premium Edition, das Premium Edition-Upgrade oder die Collector’s Edition vorbestellst.“ Indiana Jones und der Große Kreis wird für PS5 im Frühjahr 2025 veröffentlicht. Das Spiel wird ab dem 6. Dezember für alle spielbar sein, die die Premium Edition, das Premium Edition Upgrade oder die Collector’s Edition vorbestellen.