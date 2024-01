Indiana Jones and the Great Circle angekündigt, erscheint 2024

Nun ist es so weit: MachineGames hat den ersten vollständigen Trailer für Indiana Jones and the Great Circle gezeigt und enthüllt dabei Harrison Ford!

Das Xbox- und PC-Spiel, das Indiana Jones and the Great Circle heißen wird, wird das Abbild von Ford zeigen, aber von Troy Baker (Joel in The Last of Us) gesprochen werden. Das neue Abenteuer, in dem auch Tony Todd die Hauptrolle spielen wird, findet zwischen den Ereignissen von Raiders of the Lost Ark (der erste Film) und Indiana Jones and The Last Crusade (dem dritten Film) statt. “Wenn das Spiel beginnt, arbeitet Indiana am Marshall College”, erklärt Senior Narrative Designer Edward Curtis-Sivess. “Er wacht mitten in der Nacht mit den Geräuschen eines Einbruchs auf und eilt, um den Dieb im College-Museum zu konfrontieren.“ Laut MachineGames reichen die Standorte des Spiels “von den heiligen Hallen des Vatikans und den trockenen Wüsten Ägyptens bis hin zu den üppigen und versunkenen Tempeln von Sukhothai und den eisigen Gipfeln des Himalaya”.

“In unserem Spiel geht es darum, euch in die Lage eines Helden zu versetzen”, fügte Designdirektor Jens Andersson – Regisseur der FPS-Klassiker Chronicles of Riddick und The Darkness – hinzu. “Da wir dies hauptsächlich in der ersten Person tun, haben alle die Chance, wirklich Indy zu werden. Diese Perspektive macht euch zu einem Teil dieser Welt und ermöglicht es euch, Dinge intimer zu erkunden und zu erleben. Was werdet ihr tun, wenn ihr nur mit eurem Verstand und eurer Peitsche in dieses Abenteuer geworfen wirst? Euch erwartet eine Welt mit Geheimnissen an jeder Ecke, in der ihr gegen die Zeit spielt und Feinde überlisten müsst, während ihr Artefakte jagt.“ Indiana Jones and the Great Circle wird noch in diesem Jahr veröffentlicht und wird exklusiv auf Xbox Serie-Konsolen, PC und Game Pass verfügbar sein.