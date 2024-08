Indiana Jones and the Great Circle: Nun doch nicht Xbox-exklusiv, kommt auf PS5?!

Indiana Jones and the Great Circle wird Berichten zufolge nächstes Jahr für die PS5 veröffentlicht. Was wurde aus dem Xbox-Exklusivtitel?

Das kommt vom Branchen-Insider Nate the Hate, der eine Erfolgsbilanz beim Vorab-Bekanntmachen von großen Spielen hat. Vor einer geplanten Indiana Jones-Show auf der Gamescom Opening Night Live am Dienstag behauptete der User, dass Bethesdas Titel im Dezember nur zeit-exklusiv für die Konsole auf PC und Xbox Series X/S kommen wird. “Nach Ablauf dieses zeitlich begrenzten exklusiven Fensters ist geplant, dass Indiana Jones & the Great Circle in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auf PlayStation 5 erscheinen wird”, schrieb Nate the Hate auf X.

Berichte, dass Microsoft sich darauf vorbereitete, Pläne zu ankündigen, eine weitere bigXbox-Exklusivität für PS5 zu erbringen, erschienen schon vorab. Der Indiana Jones-Titel wurde im Januar 2021 angekündigt und befindet sich in der Entwicklung bei MachineGames, dem schwedischen Studio hinter den modernen Wolfenstein-Titeln. Während das Spiel ursprünglich als Multiplattform-Konsolenversion geplant war, wurde später bestätigt, dass es sich um eine exklusive Xbox- und PC-Exklusivität und einen Tag-eins-Titel auf dem Game Pass-Abonnementdienst von Microsoft handelt.