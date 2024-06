Indiana Jones and the Great Circle bietet ein Abenteuer um die ganze Welt

Abenteurer:innen aufgepasst! Beim Xbox Games Showcase 2024 wurde ein neuer Trailer zu Indiana Jones and the Great Circle präsentiert. Gemeinsam mit Indiana Jones werden wir geheime Tempel erkunden, knifflige Rätsel lösen, Feinden aufs Maul geben, mit Hut & Peitsche brillieren und natürlich ein unvergessliches Abenteuer erleben. In diesem Kapitel der Saga geht es nicht primär darum alte Schätze zu finden und rätselhafte Artefakte zu bergen. Nein, dieses Abenteuer führt den Archäologen auf eine Reise um die ganze Welt, um das Geheimnis des “Großen Kreises” zu lüften und das Schicksal der Menschheit zu entscheiden. Die Reise führt von von den heiligen Hallen des Vatikans und den trockenen Wüsten Ägyptens bis hin zu den üppigen und versunkenen Tempeln von Sukhothai und den eisigen Gipfeln des Himalaya. Mit beeindruckender Grafik, packendem Gameplay und einer fesselnden Geschichte scheint dieses Indiana Jones Kapitel ein episches Spielerlebnis voller Nervenkitzel und Aufregung zu werden.

Mehr zu Indiana Jones and the Great Circle

Begleite Indiana Jones (gespielt von Troy Baker) auf einem epischen, weltumspannenden Abenteuer, um eines der größten Geheimnisse der Geschichte zu enthüllen! Das First-Person-Einzelspieler-Abenteuer spielt zwischen “Raiders of the Lost Ark” und “The Last Crusade“, im Jahr 1937, als finstere Mächte den Globus nach einer uralten Macht durchkämmen, die mit dem “Great Circle” verbunden ist. Mit diesem Titel erleben wir die Geschichte als Indiana Jones höchstpersönlich, voller Entdeckergeist, packender Action und faszinierender Rätsel. Nutze Indianas Markenzeichen, die Peitsche, nicht nur zur Fortbewegung, sondern auch im Kampf gegen Feinde und zur Lösung kniffliger Rätsel. Um den Entdeckergeist voll auszuleben bekommen wir eine Mischung aus linearem, narrativem Gameplay und weitläufigeren Gebieten. Noch gibt es kein genaues Erscheinungsdatum, doch der Titel, welcher von MachineGames entwickelt und von Game Designer Todd Howard produziert wird, soll noch 2024 erscheinen. The Great Circle verspricht ein filmisches Action-Adventure, welches Fans des Franchises sowie von Tomb Raider und Uncharted in seinen Bann ziehen wird. Bereit die Welt zu bereisen, tödliche Fallen zu überwinden und das Mysterium des “Great Circle” zu lüften?