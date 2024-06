Anime Tomb Raider: The Legend of Lara Croft startet am 10.10.2024 auf Netflix

Gute Nachrichten für die Fans von Lara Croft, die auch ein Netflix-Abo besitzen – die Abenteurerin geht mit der Anime-Serie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft am 10.10.2024 exklusiv auf Netflix an den Start.

Worum geht’s in Tomb Raider: The Legend of Lara Croft?

Die Anime-Serie setzt am Ende der extrem erfolgreichen Tomb Raider-Videospielreihe, bestehend aus Tomb Raider von 2013, Rise of the Tomb Raider von 2015 und Shadow of the Tomb Raider von 2018, ein. Die Geschichte folgt der Globetrotterin und Heldin, die ihr legendäres Schicksal annimmt, durch ihr neuestes Abenteuer. Auch 25 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Spiels gibt es für Lara Croft immer noch neue Gebiete zu erforschen.