In Wien wird’s heiß: VIECC 2023 bringt internationale Stars im November 2023

Am 18. & 19. November heißt es wieder: Rein ins Kostüm und ab zur VIECC Wien – die Vienna Comic Con wartet und mit ihr viele internationale Stars!

Hochkarätige VIECC-Gästeliste 2023

Nicht weniger unfassbar als X-Factor, aber zweifellos wahr, sind die Namen der Stars, die dieses Jahr extra nach Wien reisen: Jonathan Frakes („Star Trek: The Next Generation“, „X-Factor: Das Unfassbare“), John Ross Bowie („The Big Bang Theory“) , Sam J. Jones („Flash Gordon“) und David Anders („iZombie“) sorgen für ganz viel Fankult und halten spannende Panels auf der Main Stage, die für alle Gäste frei zugänglich sind. Die Artist Alley strotzt dieses Jahr mit über 200 renommierten Künstler:innen wie Ryan Ottley (Invincible, Amazing Spider-Man), Miki Montlló (The Witcher) und Mirka Andolfo (Wonder Woman, Mickey Mouse), die neben Autogrammen und Fotos auch Zeichnungen zum Erwerb anbieten. Weitere prominente Gäste sind unter anderem der an einem neuen Roman arbeitende „The Witcher“-Autor Andrzej Sapkowski, Ben Aaronovitch („Die Flüsse von London“) und „Die Zwerge“- und „Ulldart“-Fantasy-Autor Markus Heitz – auch sie nehmen sich ebenfalls Zeit für Faninteraktionen und halten Panels ab.

Über den VIECC-Ball 2023

Ein absoluter Pflichttermin für Cosplay-Fans und Prom-Queens & -Kings aus ganz Österreich: Erstmalig findet am 2. September der Vienna Comic Con Ball in der Stage 3 (Otto-Preminger-Straße 15) statt, der einiges zu bieten hat, denn für ein abwechslungsreiches Programm ist garantiert: Für die Kids startet das Programm bereits ab 14 Uhr mit den okidoki-Stars. Ab 20 Uhr heißt es „Put on your dancing shoes”: neben Tanzeinlagen und ganz viel Diskofever gibt es eine Tombola, ein Midnight Flying-Surprise, die Wahl zum Ball-Star und eine Dragshow von the one & only Tamara Mascara. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, eines der heißbegehrten Tickets zu ergattern – zum Online-Shop geht es gleich hier! Werdet ihr dieses Jahr auf der VIECC 2023 sein, und für wen würdet ihr euch anstellen?