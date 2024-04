Das HONOR Magic6 Pro vorgestellt im Wiener Juwel

Im Mittelpunkt stand natürlich das HONOR Magic6 Pro, das neueste Flaggschiff des Unternehmens. Bereits seit Anfang April gibt es das Gerät am österreichischen Markt. Es ist nicht mehr so einfach, mit Innovationen am Smartphone-Markt aufzuzeigen und zu überraschen. Bei vielen Iterationen geht es um Details wie Prozessorleistung oder dergleichen. HONOR versucht etwas Neues und zeigt eine KI-gestützte Kamera, die auch gute Sportfotografie erlaubt und mein absolutes Highlight: das bruchsichere Glas.

Koop mit Magenta

Die Zusammenarbeit mit Magenta, dem ersten Mobilfunkanbieter Österreichs, der die Premium-Smartphones anbietet, unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, ihren Einfluss am Smartphone-Markt weiter zu stärken. Insgesamt markiert der Markteintritt von HONOR in Österreich einen Schritt in Richtung einer Zukunft, in der Innovation und Technologie Hand in Hand gehen sollen. So zumindest das offizielle Wording der Unternehmen:

„HONOR ist angetreten, technologische Innovationen zu schaffen, die nicht nur die aktuellen Benutzerbedürfnisse im Fokus haben, sondern auch die Grundlage für zukünftige technische Revolutionen legen. HONOR ist immer bestrebt, bestehende Produktlinien zu verbessern und aktiv neue Möglichkeiten zu finden und umzusetzen. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt auch auf dem österreichischen Markt beginnen werden und wir freuen uns auch über die Zusammenarbeit mit unserem Partner Magenta“, sagt Peter Zhu, General Manager von HONOR Österreich, Serbien, Kroatien und Slowenien.

„Die anhaltende Entwicklung von HONOR in den letzten Jahren ist ein klares Zeugnis für die Innovationskraft des Herstellers. HONOR verfolgt eine klare Vision und setzt bei der Entwicklung von Smartphones neue Maßstäbe. Wir freuen uns außerordentlich, Honor als starken Partner an unserer Seite zu haben“, so Branko Stanchev, CCO Magenta Telekom.