Bestätigt: The Witcher bekommt ein neues Buch von Andrzej Sapkowski, schon 2024?

Seit über 10 Jahren gab es nichts Neues an der Front, doch Andrzej Sapkowski sagte nun, dass er an einem neuen The Witcher-Buch arbeitet.

Über das neue The Witcher-Buch

Die dritte Staffel von Netflix’ The Witcher ist nun verfügbar, doch die aktuellsten großen Neuigkeiten kommen aus der analogen Welt. Denn in einem Livestream sagte der Autor Andrzej Sapkowski, dass er an einem anderen Buch der Serie arbeitet, das das erste seit einem Jahrzehnt sein würde. Der Livestream war ein Interview mit Sapkowski und ukrainischen Fans, das von Fantastic Talk(s) organisiert wurde. Sapkowskis Kommentare zum Stream, wie sie von der Witcher-Fanseite Redanian Intelligence übersetzt wurden, zeigen, dass er schon seit einiger Zeit an der neuen Geschichte arbeitet.

“Ja, ich arbeite an einem neuen Witcher-Buch und das ziemlich fleißig”, sagte Sapkowski. Was die Geschichte betrifft, gab Sapkowski keine Hinweise. Was er aber schon oft gesagt hat, endete die Hauptgeschichte von Witcher mit The Lady of the Lake, das vor 24 Jahren veröffentlicht wurde. Genau wie die Bücher, die Sapkowski seitdem veröffentlicht hat, wird alles andere in der Geschichte des Hexers weiterhin entweder eine Nebengeschichte oder ein Prequel sein, so Sapkowski. Höchstwahrscheinlich wird das Buch 2024 erscheinen, aber natürlich ist nichts in Stein gemeißelt. Freut ihr euch auf ein neues Buch?